Чеширский кот, пантера Багира и кот Матроскин ― любимые животные из литературы у россиян

«Литрес», LiveLib и банк ВТБ выяснили у пользователей, какие образы животных из литературы у них любимые. Результаты исследования есть у «Афиши Daily».
Лидером среди героев сказок стал Чеширский кот из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэролла, которого назвали 38% респондентов. На второй и третьей строчках тоже сказочные коты — кот ученый (24%) из «Руслана и Людмилы» Александра Пушкина и Кот в сапогах (23%) из «Сказок матушки Гусыни» Шарля Перро.
В топ-3 любимых животных из русской литературы вновь вошли персонажи из семейства кошачьих. На первом месте — кот Матроскин (47%), герой повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». На втором — кот Бегемот (43%) из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. Замыкает рейтинг котенок по имени Гав (37%) из одноименной книги Григория Остера.
Рейтинг любимых животных из зарубежной литературы возглавила пантера Багира (44%) из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. На второй строчке расположилась почтовая сова Гарри Поттера Букля (30%) из романов Джоан Роулинг, на третьей — снова герой «Книги джунглей», мангуст Рикки-Тикки-Тави (27%).
«Судя по результатам исследования, любимые животные россиян ― коты из сказок и классических произведений. В топе нет ни одной собаки — ни пса Шарика, ни Белого Бима Черное ухо, ни Муму или Каштанки. Образ кота в мировой культуре многогранен и разнообразен — он и добрый советчик, наделенный вкрадчивой силой и мудростью, и служитель зла. Может балансировать между реальной и загробной жизнью, быть положительным персонажем или нечистью. В то время как у собак иная роль — быть верным другом и надежным соратником. Они не отличаются хитростью и изощренным умом и больше зависят от людей, чем кошки», — отметила Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «Литрес».
В опросе поучаствовали более 600 совершеннолетних россиян из городов с населением от 100 тыс. человек. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов из готовых и предложить свой в графе «Другое».
Недавно «Союзмультфильм» и Rambler & Co попросили россиян назвать самых умных персонажей отечественных мультфильмов. Больше всего голосов набрали Удав из «38 попугаев» и кот Матроскин из «Простоквашино».