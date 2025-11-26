Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах
Подростковая фаза развития мозга длится до 32 лет
Ржаной хлеб оказался на грани исчезновения в России
Квентин Тарантино раскритиковал автора «Голодных игр» за плагиат «Королевской битвы»
В Пермском крае с 2026 года перестанут продавать вейпы
Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»
Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса
Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов
Macan и Anna Asti стали артистами года по версии «VK Музыки»
Дэниел Рэдклифф рассказал шутку о Гарри Поттере, которая кажется ему смешной
Съемки пятого сезона «Бриджертонов» начнутся в марте
В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2026
Тоби Уоллес сыграет главную роль в сериале «Assassin’s Creed» от Netflix
В Москве вырастут цены на транспорт в 2026 году
La Liste назвал лучшие рестораны этого года
В России самый дорогой новогодний тур продали за 2,4 млн рублей
Paramount выпустит новый фильм франшизы «Час пик». Режиссером вновь станет Бретт Ратнер
Аглая Тарасова получила 3 года условно по делу о контрабанде наркотиков
Ultima откроет поп-ап на Рогожском рынке ― с «Курочкой от Раппопорта» и дискотекой у ларька
Ректор Горного университета предложил ввести обязательную отработку для инженеров
У мюзикла «Злая: Навсегда» может выйти продолжение
«Ред-флаг», «имба» и «пу-пу-пу» стали претендентами на слово года по версии «Грамоты.ру»
Съемки пятого сезона «Медведя» начнутся в январе 2026 года
Вышел первый трейлер сказки «Холодное сердце» с Никитой Кологривым
Apple TV отменил премьеру триллера «Охота» из‑за обвинений в плагиате
Минтранс предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
Wildberries запустит такси в Узбекистане с кешбэком в «арбузах»

Чеширский кот, пантера Багира и кот Матроскин ― любимые животные из литературы у россиян

Иллюстрация: ReadRate

«Литрес», LiveLib и банк ВТБ выяснили у пользователей, какие образы животных из литературы у них любимые. Результаты исследования есть у «Афиши Daily».

Лидером среди героев сказок стал Чеширский кот из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэролла, которого назвали 38% респондентов. На второй и третьей строчках тоже сказочные коты — кот ученый (24%) из «Руслана и Людмилы» Александра Пушкина и Кот в сапогах (23%) из «Сказок матушки Гусыни» Шарля Перро.

В топ-3 любимых животных из русской литературы вновь вошли персонажи из семейства кошачьих. На первом месте — кот Матроскин (47%), герой повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». На втором — кот Бегемот (43%) из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. Замыкает рейтинг котенок по имени Гав (37%) из одноименной книги Григория Остера. 

Рейтинг любимых животных из зарубежной литературы возглавила пантера Багира (44%) из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. На второй строчке расположилась почтовая сова Гарри Поттера Букля (30%) из романов Джоан Роулинг, на третьей — снова герой «Книги джунглей», мангуст Рикки-Тикки-Тави (27%). 

«Судя по результатам исследования, любимые животные россиян ― коты из сказок и классических произведений. В топе нет ни одной собаки — ни пса Шарика, ни Белого Бима Черное ухо, ни Муму или Каштанки. Образ кота в мировой культуре многогранен и разнообразен — он и добрый советчик, наделенный вкрадчивой силой и мудростью, и служитель зла. Может балансировать между реальной и загробной жизнью, быть положительным персонажем или нечистью. В то время как у собак иная роль — быть верным другом и надежным соратником. Они не отличаются хитростью и изощренным умом и больше зависят от людей, чем кошки», — отметила Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «Литрес».

В опросе поучаствовали более 600 совершеннолетних россиян из городов с населением от 100 тыс. человек. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов из готовых и предложить свой в графе «Другое».

Недавно «Союзмультфильм» и Rambler & Co попросили россиян назвать самых умных персонажей отечественных мультфильмов. Больше всего голосов набрали Удав из «38 попугаев» и кот Матроскин из «Простоквашино».

