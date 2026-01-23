Гарри Стайлз выпустил новый трек и объявил о туре с резиденциями в семи городах мира
Константин Богомолов назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Фото: @Konstantin Bogomolov

Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщает министр культуры Ольга Любимова.

«Благодарю за профессионализм и преданное служение своему делу, а также выражаю признательность за вклад в сохранение и преумножение культурного наследия России», — написала она в своем телеграм-канале.

Константин Богомолов с 2019 года занимает должность художественного руководителя Театра на Малой Бронной, а с 2024 года также возглавляет «Театр — Сцену „Мельников“».

Ранее ректором Школы-студии МХАТ был Игорь Золотовицкий, который скончался 14 января в возрасте 64 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Золотовицкий стал преподавать в Школе-студии МХАТ в 1989-м, а в 2013 году возглавил вуз в качестве ректора.

