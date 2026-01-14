В возрасте 64 лет умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Об этом сообщает ТАСС.
В самой Школе-студии МХАТ подтвердили информацию. По данным агентства, причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Игорь Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. Первое профессиональное образование получил в Ташкентском театрально-художественном институте им. А.Н.Островского. После его окончания несколько лет выступал на сцене Ташкентского русского драматического театра им. М.Горького.
В середине 1980-х он переехал в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ, где учился на курсе Олега Ефремова. С 1987 года, сразу после выпуска, стал артистом труппы МХАТ им. А.П.Чехова.
За годы работы в театре сыграл множество ролей в спектаклях по произведениям русской классики и современной драматургии, в том числе в спектаклях «Мастер и Маргарита» (Берлиоз), «№ 13» (Ронни), «Последняя жертва» (Салай Салтанович), «Изображая жертву» (Закиров), «Пьяные» и «Осада».
Параллельно с актерской деятельностью Золотовицкий активно занимался педагогикой. В 1989 году он стал преподавать в Школе-студии МХАТ, а в 2013 году возглавил вуз в качестве ректора.