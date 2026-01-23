Netflix закрыл сериал «Покинутые» с Леной Хеди и Джиллиан Андерсон после первого сезона

Netflix не продлил сериал «Покинутые» с Леной Хеди и Джиллиан Андерсон на второй сезон. Об этом сообщает Deadline.
Премьера проекта состоялась на стриминговом сервисе 4 декабря. Согласно отчету Netflix, сериал собрал 19,8 млн просмотров за первые 28 дней. Он провел две недели в топ-10 англоязычных проектов платформы, однако затем интерес к сериалу резко упал: за последующие 17 дней он набрал лишь 4,8 млн просмотров.
Действие «Покинутых» происходит в середине XIX века на американском Западе, на территории сегодняшнего штата Орегон. Там поселилась набожная ирландка Фиона Нолан (Хеди), усыновившая четверых сирот.
Женщине приходится вступить в жестокое противостояние с европейскими аристократами, претендующими на занятые ее новой семьей земли. Ключевой фигурой этой группы выступает Констанция Ван Несс (Андерсон).
Сериал «Покинутые» создал Курт Саттер, автор сериала «Сыны анархии». Netflix заказал у него шоу из десяти эпизодов в 2022 году. Продюсерами проекта выступили Эмми Гринвис, Стивен Серджик, Отто Батхерст, а также Джон Паре.
Съемки шоу пришлось отложить из-за забастовок голливудских профсоюзов. В результате они начались весной 2024 года в Калгари. Саттер в ходе работы над сериалом покинул команду, съемки в итоге курировали Роб Аскинс и Батхерст.
В актерский состав вошли, помимо Хеди и Андерсон, Ник Робинсон, Дайана Силверс, Ламар Джонсон и Наталия дель Риего. Они сыграли приемных детей Фионы. В проекте также снялись Лукас Тилл, Эшлинг Франчози и Паттон Освальт.