Сражения на световых мечах в трейлере сериала «Дарт Мол: Повелитель теней»

Lucasfilm опубликовала трейлер анимационного сериала «Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней». Первые две серии выйдут на Disney+ 6 апреля, после чего по две новые серии будут появляться на стриминге еженедельно вплоть до 4 мая — дня «Звездных войн».
Действие развернется после событий «Войн клонов» и расскажет о Дарте Моле, который замышляет возродить свою преступную империю. Он столкнется с разочарованным юным падаваном-джедаем, который, возможно, и есть тот ученик, что нужен Молу для осуществления его планов мести.
Главного героя озвучит Сэм Уитвер, впервые подаривший голос Молу в «Звездных войнах: Войны клонов», а затем вернувшийся к персонажу в «Повстанцах».
«Это невероятно динамичный сериал. Мы хотели создать насыщенную экшном захватывающую поездку, нечто с адреналином американских горок. Мы отдаем дань уважения классическим сериалам, которые вдохновили Джорджа Лукаса, и у нас есть идеальный персонаж, который поведет нас через это, — Мол», — рассказал исполнительный продюсер Мэтт Мичновец.
Lucasfilm анонсировала мультсериал в апреле 2025 года на фестивале Star Wars Celebration в Японии.