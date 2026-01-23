Arctic Monkeys выпустили песню спустя четыре года молчания

Гарри Стайлз выпустил новый трек и объявил о туре с резиденциями в семи городах мира
Появился треклист нового альбома Гарри Стайлза «Kiss All the Time. Disco Occasionally»
Чемпионат Европы по фехтованию перенесли во Францию, так как Эстония не хотела давать визы россиянам
«Рыцарь Семи Королевств» — самый высоко оцененный сериал вселенной «Игры престолов»
Умер бас-гитарист Scorpions Фрэнсис Буххольц
Crocs выпустят обувь в форме LEGO
Южная Корея первой в мире приняла закон об искусственном интеллекте
55 тонн мандаринов купили москвичи на городских ярмарках за два месяца
Сражения на световых мечах в трейлере сериала «Дарт Мол: Повелитель теней»
В одной из школ Якутска появился робот-официант
ЛДПР анонсировала создание собственной криптовалюты — «Жириновский-койн»
Посещаемость московских музеев и выставок выросла на 30% за 2025 год
Женщины в России чаще заказывают готовые салаты, а мужчины — бургеры
Приквел «Игры престолов» «Рыцарь Семи Королевств» стартовал с рекордным показателем для HBO Max
Netflix закрыл сериал «Покинутые» с Леной Хеди и Джиллиан Андерсон после первого сезона
«Кристоферы» Стивена Содерберга получили дату релиза — 10 апреля
Daily Mail: Бруклин Бекхэм хочет выпустить откровенные мемуары после скандала с семьей
«Афиша» и «2ГИС» подготовили маршрут для студентов — подборку развлечений на 25 января
Синоптик: в Москве на следующей неделе ожидается оттепель
Культовый сингл The Cure «Boys Don’t Cry» достиг миллиарда прослушиваний на Spotify
«Прости, Марк, нам нужна твоя помощь»: вышел трейлер четвертого сезона «Непобедимого»
Онегин и Воланд: россияне назвали литературных героев, с которыми бы провели студенческое время
Минпросвещения хочет сократить часы изучения иностранных языков для школьников 5–7-х классов
Фильм «Пчеловод-2» с Джейсоном Стэтемом выйдет 15 января 2027 года
Александер Скарсгорд признался в любви к музыке Чарли XCX после совместных съемок
Житель Финляндии отсудил у компании деньги за увольнение из‑за смерти кота, но позже умер сам
Мартин Шорт испортил торт на свадьбе Селены Гомес
Софи Тернер заявила, что Лара Крофт в ее исполнении не будет «секс-бомбой»

Arctic Monkeys выпустили песню спустя четыре года молчания

Фото: Apple Music

Группа Arctic Monkeys выпустила трек «Opening Night» — свою первую новую композицию с 2022 года. Песня войдет в благотворительный альбом-сборник «Help (2)».

Релиз сборника запланирован на 6 марта. Помимо Arctic Monkeys в нем примут участие Pulp, Beck, Depeche Mode, Оливия Родриго, Wet Leg и другие исполнители. Также на пластинке будут присутствовать треки от музыкантов, участвовавших в оригинальном альбоме «Help» 1995 года.

Возвращение Arctic Monkeys совпало с другим долгожданным релизом. 14 ноября свой первый за пять лет альбом «(((((ultraSOUND)))))» выпустила группа The Neighbourhood. В нем группа вдохновилась звучанием брит-попа.

«Лирически альбом — интимный и рефлексивный, он исследует сердечные раны, разочарование и эмоциональную уязвимость с той зрелостью, которая отражает творческий рост коллектив», — написало издание Rolling Stone.

