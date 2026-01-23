Монголия представила форму сборной для зимних Олимпийских игр

Олимпийский комитет Монголии официально представил церемониальные и повседневные наряды, которые будут носить члены сборной на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине. Фото опубликованы в соцсетях комитета и компании Goyol Cashmere.



Коллекция вдохновлена одеждой Великой Монгольской империи XIII–XV веков. Для нее использовали основные традиционные элементы, такие как функциональный разрез на юбке, обеспечивающий свободу движений, и высокий воротник, защищающий от ветра и холода. Одним из основных материалов стал монгольский кашемир с шелковой отделкой.



