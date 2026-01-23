Врачи в Подмосковье нашли в ухе пациента берушу, застрявшую там два года назад
Монголия представила форму сборной для зимних Олимпийских игр

Фото: @goyolcashmere.mn

Олимпийский комитет Монголии официально представил церемониальные и повседневные наряды, которые будут носить члены сборной на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине. Фото опубликованы в соцсетях комитета и компании Goyol Cashmere.

Коллекция вдохновлена одеждой Великой Монгольской империи XIII–XV веков. Для нее использовали основные традиционные элементы, такие как функциональный разрез на юбке, обеспечивающий свободу движений, и высокий воротник, защищающий от ветра и холода. Одним из основных материалов стал монгольский кашемир с шелковой отделкой.

 

Источник: @goyolcashmere.mn

«Эта коллекция не просто сочетает традиционную одежду с современным дизайном, а призвана возродить древнюю монгольскую культуру одежды — неотъемлемую часть нашей великой истории и культурного наследия — в современном мире и представить ее на мировой арене», — говорится в описании.

1/2
© Фото: @goyolcashmere.mn
2/2
© Фото: @goyolcashmere.mn

Недавно Ralph Lauren представил официальную экипировку сборной США для зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии. Это уже десятая коллекция, разработанная брендом для американской сборной.

