Монголия представила форму сборной для зимних Олимпийских игр

Олимпийский комитет Монголии официально представил церемониальные и повседневные наряды, которые будут носить члены сборной на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине. Фото опубликованы в соцсетях комитета и компании Goyol Cashmere.
Коллекция вдохновлена одеждой Великой Монгольской империи XIII–XV веков. Для нее использовали основные традиционные элементы, такие как функциональный разрез на юбке, обеспечивающий свободу движений, и высокий воротник, защищающий от ветра и холода. Одним из основных материалов стал монгольский кашемир с шелковой отделкой.
«Эта коллекция не просто сочетает традиционную одежду с современным дизайном, а призвана возродить древнюю монгольскую культуру одежды — неотъемлемую часть нашей великой истории и культурного наследия — в современном мире и представить ее на мировой арене», — говорится в описании.
Недавно Ralph Lauren представил официальную экипировку сборной США для зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии. Это уже десятая коллекция, разработанная брендом для американской сборной.