Ralph Lauren представили официальную форму сборной США для зимних Олимпийских игр 2026 года

Бренд Ralph Lauren представил официальную экипировку сборной США для зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Фотографии опубликованы в соцсетях бренда.
Это уже десятая коллекция, разработанная Ralph Lauren для американской сборной. Некоторые предметы из нее доступны всем желающим на сайте компании.
Фото: Ralph Lauren
На церемонию открытия для спортсменов приготовили белое шерстяное пальто, водолазку с национальным флагом и брюки. На официальное закрытие — пуховик с цветными вставками.
Сама зимняя Олимпиада в 2026 году пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. «Милан — одна из величайших столиц моды. Мы стремились отразить творческий дух города, оставаясь верными неизменному стилю, который определяет Ralph Lauren», — сказал Дэвид Лорен, младший сын дизайнера Ральфа Лорена.