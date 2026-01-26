Внуково стало самым непунктуальным аэропортом в Москве в 2025 году

По итогам 2025 года самым непунктуальным аэропортом в Москве стало Внуково. Вовремя в нем выполнили лишь 32% рейсов, следует из данных исследования «АльфаСтрахование».



На втором месте — аэропорт Жуковский (36% успешных вылетов). У Шереметьево и Домодедово по 50%. Среди аэропортов в городах-миллионниках лидировал аэропорт Красноярска — 75% рейсов из него стартовали без задержек. За ним следует Нижний Новгород (73%).



Из крупных региональных центров в топе по пунктуальности аэропорты Сургута (72%) и Чебоксар (84%). В 2025 году одним из главных факторов задержек для полетов стали ограничения, связанные с объявлением плана «Ковер» при беспилотной опасности, отмечается в исследовании.



Недавно между Касабланкой и Петербургом запустили прямое авиасообщение. Путешествие в Марокко занимает 5 часов 40 минут.