«Суперсемейку», «Начало» и «Шоу Трумана» внесли в Национальный реестр фильмов США

25 кинокартин были добавлены в Национальный реестр фильмов США, подлежащих сохранению в Библиотеке Конгресса. Среди них — «Суперсемейка», «Начало» и «Шоу Трумана». Об этом сообщает Variety.
Попасть в реестр могут полнометражные и короткометражные, документальные и анимационные фильмы, снятые не менее 10 лет назад и признанные имеющими культурное, историческое или эстетическое значение.
«Сохраняя фильмы, мы сохраняем американскую культуру для будущих поколений. Эти избранные картины показывают, что кинематограф играет ключевую роль в фиксации важных частей истории нашей нации», — рассказал исполняющий обязанности библиотекаря конгресса Роберт Р.Ньюлен.
Каждый год в реестр добавляют ровно 25 картин. После этого обновления их общее число достигло 925.
В этом году в Национальный реестр фильмов США включили:
- «Бродяга и собака» (1896)
- «Клятва меча» (1914)
- «Горничная МакМиллана» (1916)
- «Леди» (1925)
- «Воробьи» (1926)
- «Десять ночей в баре» (1926)
- «Белое Рождество» (1954)
- «Высшее общество» (1956)
- «Бруклинский мост» (1981)
- «Скажите „аминь“, кто-нибудь» (1982)
- «Нечто» (1982)
- «Большое разочарование» (1983)
- «Малыш-каратист» (1984)
- «Слава» (1989)
- «Филадельфия» (1993)
- «Перед рассветом» (1995)
- «Бестолковые» (1995)
- «Шоу Трумана» (1998)
- «Фрида» (2002)
- «Часы» (2002)
- «Суперсемейка» (2004)
- «Экипаж-разрушитель» (2008)
- «Начало» (2010)
- «История любви» (2011)
- «Отель „Гранд Будапешт“» (2014)