Одесса Эзайон покинула каст «Глубоких порезов» после онлайн-скандала
Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету
Okko запустил благотворительный ресурс к премьере сериала «Встать на ноги»
Рей Джей сказал, что ему осталось жить около года: «Сердце работает на 25%»
Самый длинный в Европе подвесной экомаршрут создадут в «Сириусе»
«Яндекс» прекратил поддержку первой «Станции» 2018 года
Сумма маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей
В Госдуму внесли законопроект об исключении выходных из числа дней отпуска
В Индонезии запретили кататься на слонах
Brain Dead выпустил коллекцию к 30-летию аниме «Призрак в доспехах»
Патриарх Кирилл предложил запретить аборты без согласия мужа
Генри Кэвилл на первых кадрах «Горца» Чада Стахелски
В «Аптекарском огороде» в Москве впервые в XXI веке зацвело авокадо
В Дубае собираются построить улицу из золота
«Суперсемейку», «Начало» и «Шоу Трумана» внесли в Национальный реестр фильмов США
Вышел дублированный трейлер «Постороннего» — экранизации романа Альбера Камю от Франсуа Озона
Роскачество обнаружило ДНК курицы в вегетарианских котлетах
С 30 января по 3 февраля Москву накроют аномальные морозы
В Японии зафиксирован рекордный уровень самоубийств среди школьников за 45 лет
В Москве умные камеры начали выявлять самокаты и велосипеды на дорогах
Pixar показала первый отрывок и постер мультфильма «Прыгуны»
В Москве образовались сугробы в два раза выше климатической нормы
Почти 70% россиян негативно относятся к «Оземпику» и его аналогам
Рэйф Файнс поставил оперу «Евгений Онегин» в парижской Гранд-опера
Вышел тизер сериала «Берлин и дама с горностаем» — спин-оффа «Бумажного дома»
Дженнифер Грей снимется в сиквеле «Грязных танцев»
Идриса Эльбу оштрафовали за слишком быструю езду на скутере
Мини-сериал «Хочу секса. Сент-Луис» с Джейсоном Бейтманом и Дэвидом Харбором обзавелся трейлером

Аэропорт Домодедово купили владельцы Шереметьево

Фото: rustam burkhanov/Unsplash

Аэропорт Домодедово купило ООО «Перспектива» — компания, входящая в АО «Международный аэропорт Шереметьево». Об этом сообщил РБК.

Она приобрела актив за 66,132 млрд рублей — это вдвое меньше, чем начальная цена, которую объявили перед аукционом. В торгах участвовали всего два потенциальных покупателя, вторым была дочерняя компания аэропорта Внуково.

Гендиректор МАШ Михаил Василенко назвал сделку «бизнес-проектом, направленным на оздоровление важной части московского авиаузла». Имущество будет передано новому владельцу в течение 30 дней после дня оплаты.

«Наша позиция прозрачная, ответственная и выверенная. Важно понимать нагрузку, которую несет данный объект. Аэропорт Домодедово — крайне сложный объект с хроническими проблемами, высокими рисками, существенной долговой нагрузкой и убытками», — подчеркнул Василенко.

О том, что московский аэропорт Домодедово продадут на аукционе, стало известно 12 января. Стартовую цену на лот определили в 132,266 млрд рублей. Задаток должен был составить 26,45 млрд рублей, шаг аукциона — 1%, или 1,322 млрд.

Аукцион должен был пройти 20 января. Торги не состоялись, поскольку единственным участником мог стать бизнесмен Евгений Богатый. Но комиссия не допустила его из‑за отсутствия документов.

Ранее Домодедово принадлежало предпринимателю Дмитрию Каменщику. Летом 2025 года Арбитражный суд Московской области по иску Генпрокуратуры конфисковал аэропорт в доход государства.

