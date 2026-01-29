Аэропорт Домодедово купили владельцы Шереметьево

Аэропорт Домодедово купило ООО «Перспектива» — компания, входящая в АО «Международный аэропорт Шереметьево». Об этом сообщил РБК.
Она приобрела актив за 66,132 млрд рублей — это вдвое меньше, чем начальная цена, которую объявили перед аукционом. В торгах участвовали всего два потенциальных покупателя, вторым была дочерняя компания аэропорта Внуково.
Гендиректор МАШ Михаил Василенко назвал сделку «бизнес-проектом, направленным на оздоровление важной части московского авиаузла». Имущество будет передано новому владельцу в течение 30 дней после дня оплаты.
«Наша позиция прозрачная, ответственная и выверенная. Важно понимать нагрузку, которую несет данный объект. Аэропорт Домодедово — крайне сложный объект с хроническими проблемами, высокими рисками, существенной долговой нагрузкой и убытками», — подчеркнул Василенко.
О том, что московский аэропорт Домодедово продадут на аукционе, стало известно 12 января. Стартовую цену на лот определили в 132,266 млрд рублей. Задаток должен был составить 26,45 млрд рублей, шаг аукциона — 1%, или 1,322 млрд.
Аукцион должен был пройти 20 января. Торги не состоялись, поскольку единственным участником мог стать бизнесмен Евгений Богатый. Но комиссия не допустила его из‑за отсутствия документов.
Ранее Домодедово принадлежало предпринимателю Дмитрию Каменщику. Летом 2025 года Арбитражный суд Московской области по иску Генпрокуратуры конфисковал аэропорт в доход государства.