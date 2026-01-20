«Эксмо» запустило молодежное издательство Soda Press. Оно заменит Popcorn Books
«Приключение» Антониони вернется в российские кинотеатры в 4K-реставрации
«Иллюзия обмана-3» вышла в российских онлайн-кинотеатрах
Австрийская корова научилась чесать себя палкой и удивила ученых
Вышел дебютный тизер-трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» — сериала «Река Мадисон»
В Шри-Ланке представили самый крупный в мире пурпурный звездчатый сапфир
Появились новые кадры четвертого сезона «Бриджертонов»
Креативная сфера стала лидером по росту предлагаемых зарплат
Кейли Куоко и Сэм Клафлин в новом трейлере мини-сериала «Исчезнувший»
Ученые засняли, как дышат растения
Аналитики назвали самые дорогие покупки, которые сделали россияне в новогодние праздники
«Кион»: «Малхолланд-драйв» — самый обсуждаемый россиянами в соцсетях фильм Дэвида Линча
Суд запретил продавать маски с лицом Сергея Безрукова
Комедийный хоррор «Убойные каникулы» выйдет в России в повторный прокат
Работа над «Суперсемейкой-3» начнется в марте
Группа «СБПЧ» выпустила клип на песню «Вечный взрыв», съемки которого продлились 10 лет
OpenAI планирует представить свой первый гаджет в 2026 году
«Я не хочу примирения с моей семьей»: сын Бекхэмов обвинил родителей во лжи ради имиджа
Принц Гарри, Элтон Джон и Элизабет Херли подали в суд на Daily Mail
Молдова запустила процесс выхода из СНГ
Роспатент закрепил за Нижним Новгородом бренд «Столица закатов»
Новосибирские волонтеры открыли пункты обогрева для бездомных животных
У Джоди Фостер до сих пор сохранились шрамы от нападения льва на съемках в детстве
«Каштанка», «Шинель» и «Муму»: россияне назвали самые грустные произведения русской литературы
В России выпустят в повторный прокат хоррор «Другие» с Николь Кидман
В Кунцево начали строить небоскреб на месте бывшего кинотеатра «Брест»
Netflix показал трейлер документального сериала о Take That
Российские авиакомпании расконсервируют списанные самолеты

Торги по продаже аэропорта Домодедово не состоялись

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Аукцион по продаже аэропорта Домодедово, назначенный на 20 января, не состоялся, следует из данных площадки торгов «РТС-Тендер».

На торги была подана единственная заявка — от индивидуального предпринимателя Евгения Богатого. Но комиссия не допустила его до процедуры, так как он предоставил не все документы.

О том, что московский аэропорт Домодедово продадут на аукционе, стало известно 12 января. Стартовую цену на лот определили в 132,266 млрд рублей. Задаток должен был составить 26,45 млрд рублей, шаг аукциона — 1%, или 1,322 млрд.

Желающие купить собственность могли подать заявки с 13 января до 18.00 19 января. Сделку планировалось оформить в течение пяти дней после подведения итогов торгов.

Ранее Домодедово принадлежало предпринимателю Дмитрию Каменщику. Летом 2025 года Арбитражный суд Московской области по иску Генпрокуратуры конфисковал аэропорт в доход государства.

Расскажите друзьям