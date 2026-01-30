Verlab создал концепт десерта «Миусская дюна»

Бюро образного проектирования Verlab придумало тематический десерт «Миусская дюна», посвященный работникам городских служб, очищающим столицу от снега.
Концепция десерта вдохновлена знаменитым снежным сугробом на Миусской площади, который зимой стал стихийной достопримечательностью. Вместо обычной ложки к блюду прилагается карамельная лопатка, которая отсылает к пластиковым лопатам московских коммунальщиков.
Десерт подается в картонном стаканчике, стилизованном под небольшую клумбу или сугроб. Верхний слой — нежный воздушный крем, а внутри скрываются несколько слоев темного шоколада и нуги, имитирующие утрамбованный снег и грунт.
14 января на большом сугробе организовали стихийный праздник. Около 200 авантюристов собрались на вершине дюны, чтобы покататься с горки, поиграть в карты на картонке, потанцевать, попеть песни в караоке-микрофон и послушать выступление Лизы Громовой. О том, как прошла сходка, можно прочитать в материале «Афиши Daily».