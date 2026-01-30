Маколей Калкин прокомментировал смерть Кэтрин О’Хары

Американский актер Маколей Калкин, сыгравший Кевина в фильме «Один дома», прокомментировал смерть актрисы Кэтрин О’Хары. Она сыграла в картине маму его персонажа.
Калкин опубликовал в инстаграме* два снимка его и О’Хары. Первый был кадром из «Одного дома», в котором актриса держит девятилетнего Маколея за руки. Другой снимок сделан в 2023 году на церемонии открытия звезды Калкина на Аллее славы.
«Мама. Я думал, у нас есть время. Я хотел больше. Я хотел посидеть на стуле рядом с тобой. Я слышал тебя. Но у меня осталось так много, что я хотел бы сказать. Я люблю тебя. Я увижу тебя позже», — написал актер.
Уход О’Хары прокомментировали и другие знаменитости. Актер Пол Уолтер Хаузер назвал ее своей Мэрил Стрип, с которой он мог посмотреть любой проект, будь он хорошим или плохим.
Комик Кевин Нилон заявил, что О’Хара изменила представление многих артистов о том, какой может быть комедия и человечность. Музыкант Майкл Бубле отметил, что Кэтрин была «редким светом в этом мире».
«В моем мире стало меньше света, в этом счастливом мире, в котором ты была и останешься навсегда. Навсегда», — написал актер Педро Паскаль. «Это больно», — добавил Колман Доминго.
Актриса Рита Уилсон подчеркнула, что О’Хара была «женщиной, которая была искренней и честной во всем». Джош Гад признался, что не может поверить, что ее больше нет. «Почему мир — такое душераздирающее место сейчас?» — спросил он.
Режиссер сериала «Шиттс Крик» Джордан Каннинг назвала О’Хару «самым добрым, щедрым и легендарным человеком». «Никто не был любим больше, чем она», — подчеркнула кинематографистка.
«Я потрясен и убит горем, как и весь мир», — поделился режиссер Крис Коламбус, создатель «Одного дома». «Она была моей воображаемой женой, моим воображаемым врагом и моим настоящим другом в реальной жизни», — прокомментировал Майкл Китон.
Кэтрин О’Хара скончалась в возрасте 71 года. Как сообщил The Hollywood Reporetr, она умерла у себя дома в Лос-Анджелесе после непродолжительной болезни.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.