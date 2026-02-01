Продюсеры ищут идею для второго сезона хоррор-хита HBO «Добро пожаловать в Дерри»
Названы лучшие города для запуска стартапов

Фото: Joshua Sortino/Unsplash

Консалтинговая фирма Multipolitan, специализирующаяся на вопросах миграции и релокации, составила список самых дружественных к стартапам городов мира. Об этом сообщает Time Out.  

Первую строчку занял Сан-Франциско — благодаря «беспрецедентному объему венчурных инвестиций, высокой концентрации стартапов и зрелой инновационной экосистеме, которую поддерживает сильная цифровая инфраструктура и развитая среда талантов». В тройку также попали швейцарский Цюрих и Дубай в ОАЭ. 

Топ-10 лучших городов для стартапов выглядит так:

  1. Сан-Франциско, США
  2. Цюрих, Швейцария
  3. Дубай, ОАЭ
  4. Сингапур
  5. Нью-Йорк, США
  6. Лос-Анджелес, США
  7. Сеул, Южная Корея
  8. Лондон, Великобритания
  9. Гонконг
  10. Париж, Франция

Рейтинг оценивает города по «предпринимательской активности, инновационности, развитию талантов и гибкости бизнеса». «Стартапы перераспределяют локальное богатство, обучают новое поколение предпринимателей и дают миру сигнал, что город открыт для возможностей», ― отметили в Multipolitan.

Ранее TripAdvisor назвал лучшие направления для соло-путешествий. Первое место занял Дублин, который описали как «компактный город с дружелюбной атмосферой». В топ-3 также попали Берлин и Лондон.

