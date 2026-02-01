Названы лучшие города для запуска стартапов

Консалтинговая фирма Multipolitan, специализирующаяся на вопросах миграции и релокации, составила список самых дружественных к стартапам городов мира. Об этом сообщает Time Out.
Первую строчку занял Сан-Франциско — благодаря «беспрецедентному объему венчурных инвестиций, высокой концентрации стартапов и зрелой инновационной экосистеме, которую поддерживает сильная цифровая инфраструктура и развитая среда талантов». В тройку также попали швейцарский Цюрих и Дубай в ОАЭ.
Топ-10 лучших городов для стартапов выглядит так:
- Сан-Франциско, США
- Цюрих, Швейцария
- Дубай, ОАЭ
- Сингапур
- Нью-Йорк, США
- Лос-Анджелес, США
- Сеул, Южная Корея
- Лондон, Великобритания
- Гонконг
- Париж, Франция
Рейтинг оценивает города по «предпринимательской активности, инновационности, развитию талантов и гибкости бизнеса». «Стартапы перераспределяют локальное богатство, обучают новое поколение предпринимателей и дают миру сигнал, что город открыт для возможностей», ― отметили в Multipolitan.
Ранее TripAdvisor назвал лучшие направления для соло-путешествий. Первое место занял Дублин, который описали как «компактный город с дружелюбной атмосферой». В топ-3 также попали Берлин и Лондон.