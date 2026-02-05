В Минздраве Подмосковья призвали не ловить снежинки ртом

В Минздраве Подмосковья предостерегли жителей от ловли снежинок ртом и лизания сосулек.



«Снежинки и сосульки только кажутся идеально чистыми. На самом деле, они собирают все, что есть в воздухе и вокруг», — говорится в сообщении ведомства.



В снеге могут содержаться частицы выхлопных газов, бактерии и микробы, следы птиц и животных, дорожные реагенты и соли, пыль и микрочастицы почвы, указывает Минздрав. Целенаправленное поедание снежинок может привести к расстройству желудка, инфекциям дыхательных путей, травмам слизистой рта острыми кусочками льда, а у маленьких детей — к риску попадания химических веществ и посторонних частиц.



В сообщении отметили, что снег за городом не становится безопаснее. «Лайфхак, как наглядно показать ребенку, что снег есть нельзя: берете ватный диск, ловите на него уличный снег и убираете сохнуть. Все, что останется на вате — пыль и грязь — скажет само за себя. Еще можно собрать много снега в кастрюлю, растопить и налить в прозрачный стакан», — посоветовали в Минздраве.



Недавно стало известно, что самые высокие сугробы России зафиксировали этой зимой на Дальнем Востоке и в Сибири. На Камчатке они достигают 144-168 сантиметров, в Хабаровском крае — 134 сантиметров, а в Красноярском крае, близ Дудинки, — 103 сантиметров.