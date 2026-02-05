В Минздраве Подмосковья призвали не ловить снежинки ртом

Питер Мюлье назначен новым креативным директором Versace
Питон длиной 7,22 метра попал в Книгу рекордов Гиннесса
Синоптики спрогнозировали весенние паводки в 16 российских регионах
Еще один лось попытался сесть в автобус в Подмосковье
Авиатопливо на фритюрном масле из «Вкусно ― и точка» протестировали в России
Владелица дома из «Во все тяжкие» снизила на него цену на 90% из‑за наплыва фанатов
В файлах Эпштейна нашли «обнаженные» изображения
В России количество онлайн-заказов еды из ресторанов зимой 2026 года выросло на треть
Эд Вествик признался, что не против вновь сыграть Чака Басса в спин-оффе «Сплетницы»
Больше всего жилья в Москве строят в Коммунарке, а меньше всего ― в Новогиреево
A24 выиграла права на франшизу «Техасская резня бензопилой». Кинокомпания запускает сериал
В Саудовской Аравии верблюдам теперь выдают паспорта
Эмма Стоун ломает ноутбуки в рекламе Йоргоса Лантимоса для хостинг-компании
Зейн Малик анонсировал новый альбом «Konnakol»
На «Хлебозаводе» пройдет спецпоказ фильма «Любить…» ― со спидфрендингом и консультациями психолога
Элизабет Беннет — главная frugal chic girl в литературе, по версии россиян
Дев Пател в роли музыканта в новом трейлере «Ловушки для кролика»
Мэттью МакФэдьен сыграет в психологическом триллере «Сеанс в дождливый день»
«Знание имеет свою цену»: вышел тизер четвертого сезона сериала «Извне»
Чиветель Эджофор присоединился к новому фильму Майка Флэнагана по вселенной «Изгоняющего дьявола»
В День всех влюбленных в Москве планируют зарегистрировать брак около 700 пар
СМИ: организаторы Олимпиады устроили распродажу билетов на церемонию открытия из‑за низкого спроса
LEGO выпустит набор по мотивам «Кей-поп-охотниц на демонов»
Автор «Сплетницы» напишет новый роман о Блэр Уолдорф
Трейлер «Дьявол носит Prada-2» набрал 222 млн просмотров за 24 часа
Халли Берри заявила, что «Оскар» не повлиял на ее кинокарьеру
Джейсон Айзекс и Винни Джонс снимутся в новом фильме Гая Ричи
Китайские ученые вырастили бабочку в космическом модуле на орбите

В Минздраве Подмосковья призвали не ловить снежинки ртом

В Минздраве Подмосковья предостерегли жителей от ловли снежинок ртом и лизания сосулек.

«Снежинки и сосульки только кажутся идеально чистыми. На самом деле, они собирают все, что есть в воздухе и вокруг», — говорится в сообщении ведомства.

В снеге могут содержаться частицы выхлопных газов, бактерии и микробы, следы птиц и животных, дорожные реагенты и соли, пыль и микрочастицы почвы, указывает Минздрав. Целенаправленное поедание снежинок может привести к расстройству желудка, инфекциям дыхательных путей, травмам слизистой рта острыми кусочками льда, а у маленьких детей — к риску попадания химических веществ и посторонних частиц.

В сообщении отметили, что снег за городом не становится безопаснее. «Лайфхак, как наглядно показать ребенку, что снег есть нельзя: берете ватный диск, ловите на него уличный снег и убираете сохнуть. Все, что останется на вате — пыль и грязь — скажет само за себя. Еще можно собрать много снега в кастрюлю, растопить и налить в прозрачный стакан», — посоветовали в Минздраве.

Недавно стало известно, что самые высокие сугробы России зафиксировали этой зимой на Дальнем Востоке и в Сибири. На Камчатке они достигают 144-168 сантиметров, в Хабаровском крае — 134 сантиметров, а в Красноярском крае, близ Дудинки, — 103 сантиметров.

