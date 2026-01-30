Самые высокие сугробы страны зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири

В России наибольшая высота снежного покрова зафиксирована в регионах Дальнего Востока и Сибири. Согласно оперативным данным центра погоды «Фобос», лидерами стали Камчатский, Хабаровский и Красноярский края.
На Камчатке снежный покров достигает 144 см, а местами — 168 см. В Хабаровском крае сугробы выросли до 134 см, а в Красноярском крае, недалеко от Дудинки, — до 103 см.
Значительные показатели также отмечены в других регионах:
- Магаданская область — до 99 см
- Республика Коми (север) — 87 см
- Алтайский край — 79 см
- Ненецкий автономный округ и Новосибирская область — 66 см
- Нижегородская и Ивановская области — 64 см и 57 см соответственно
- Тульская и Калужская области — 56 см
В европейской части страны высота снега варьируется от 55 см в Мурманской и Саратовской областях до 10–20 см в Ростовской области. В Петербурге сугробы достигают 16–18 см.
Уходящий январь стал рекордным по количеству снежных осадков в Москве за последние 203 года. По данным Метеорологической обсерватории географического факультета МГУ, к 29 января на территории кампуса выпало почти 92 мм осадков, что превышает все значения с 1823 года.