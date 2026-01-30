Январь стал самым снежным в Москве за 203 года

Уходящий январь стал рекордным по количеству снежных осадков в Москве за последние 203 года.
По данным Метеорологической обсерватории географического факультета МГУ, к 29 января на территории кампуса выпало почти 92 мм осадков, что превышает все значения с 1823 года.
Абсолютный исторический максимум для января (122 мм) был зафиксирован еще в 1823 году, по наблюдениям Императорского Московского университета. Но специалисты отмечают, что данные того периода могут быть неполными или менее точными. Третье место в списке самых снежных январей занимает 2004 год с показателем 88,9 мм.
Помимо количества осадков, в этом году обновлен и рекорд по высоте снежного покрова за 72 года регулярных наблюдений обсерватории МГУ. Утром 29 января она достигла 59 см, превысив предыдущий максимум 1994 года (57 см).
Причиной аномалии стали глубокие и обширные циклоны с активными атмосферными фронтами, которые последовательно проходили над Московским регионом в течение месяца. Среднемесячная температура составила –6,2 градуса Цельсия, что на 1,5 градуса ниже климатической нормы.