Январь стал самым снежным в Москве за 203 года

Абсолютный исторический максимум для января (122 мм) был зафиксирован еще в 1823 году, по наблюдениям Императорского Московского университета. Но специалисты отмечают, что данные того периода могут быть неполными или менее точными. Третье место в списке самых снежных январей занимает 2004 год с показателем 88,9 мм.