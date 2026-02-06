В Лувре хотят отреставрировать поврежденную при ограблении корону императрицы Евгении

Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет сериал по Baldur’s Gate 3 для HBO
Алкотестеры, бандажи и синтетические волосы: СДЭК перечислил самые необычные новогодние посылки
Культурное пространство «.оригинал» отмечает первый день рождения 14 февраля
Крис Хемсворт переживал за карьеру после откровений о риске болезни Альцгеймера
Власти Японии отменили фестиваль сакуры у горы Фудзи из‑за неадекватного поведения туристов
Трифон Бебутов назначен редакционным директором «Афиши Daily»
В 2026 году в Москве заменят более 5500 лифтов
Марк Цукерберг опубликовал плейлист на Spotify из песен, которые он слушал, создавая Facebook*
Цискаридзе предложил разработать дресс-код для посещения театра
В Тульской области украли водонапорную башню из усадьбы Поленова
Spice Girls собрались на ужине и спели «Viva Forever»
Илон Маск согласился, что счастье за деньги не купишь
«С листа»: в ЦСИ AZ/Art откроется персональная выставка Ольги Чернышевой
У кафе «Долина» в Петербурге поменяли вывеску из‑за Ларисы Долиной
В Канаде воры, одетые как Робин Гуд, ограбили магазин и раздали еду нуждающимся
Кинокомикс про философов и концерт на вулкане: в Москве пройдут спецпоказы Beat Film Festival
В Минздраве Подмосковья призвали не ловить снежинки ртом
Питон длиной 7,22 метра попал в Книгу рекордов Гиннесса
Синоптики спрогнозировали весенние паводки в 16 российских регионах
Еще один лось попытался сесть в автобус в Подмосковье
Авиатопливо на фритюрном масле из «Вкусно ― и точка» протестировали в России
Питер Мюлье назначен новым креативным директором Versace
Владелица дома из «Во все тяжкие» снизила на него цену на 90% из‑за наплыва фанатов
В файлах Эпштейна нашли «обнаженные» изображения
В России количество онлайн-заказов еды из ресторанов зимой 2026 года выросло на треть
Эд Вествик признался, что не против вновь сыграть Чака Басса в спин-оффе «Сплетницы»
Больше всего жилья в Москве строят в Коммунарке, а меньше всего ― в Новогиреево
A24 выиграла права на франшизу «Техасская резня бензопилой». Кинокомпания запускает сериал

В Лувре хотят отреставрировать поврежденную при ограблении корону императрицы Евгении

Фото: Louvre

Лувр планирует восстановить корону императрицы Евгении, которую повредили во время ограбления в октябре 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба музея.

По словам сотрудников, после инцидента украшение нашли у галереи Аполлона. Оно получило серьезные повреждения и было значительно деформировано, но сохранило свою почти полную целостность, что позволяет провести его полную реставрацию. Эксперты определили, что скорее всего драгоценный головной убор деформировался при извлечении грабителями из витрины через относительно узкий паз.

В Лувре отметили, что первоначально корона была украшена восемью пальметтами из бриллиантов и изумрудов, чередующимися с восемью золотыми орлами.  Все эти элементы сохранились, хотя четыре из них отделились от оправы, а некоторые из них изменили свою форму. Кроме того, потерялся один из орлов. Из 1354 бриллиантов отсутствуют только около десяти очень маленьких камней, украшающих ободок основания.

Реставрацией займется аккредитованный специалист. Будет также сформирован комитет экспертов для консультирования и надзора за работами. В него войдут шесть человек, к восстановлению также привлекут французские ювелирные дома Boucheron, Cartier, Chaumet, Mellerio и Van Cleef & Arpels.

Ограбление Лувра произошло 19 октября. Преступники похитили 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин, которыми были украшены восемь драгоценностей. Сумма ущерба составила 88 млн евро. При этом самый известный экспонат коллекции — бриллиант «Регент» весом более 140 карат — остался на месте.

В 1855 году Наполеон III заказал украшение у официального ювелира императора Александра Габриэля Лемонье для Всемирной выставки в Париже. Лувр приобрел корону в 1988 году. 

Расскажите друзьям