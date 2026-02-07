Тейяна Тейлор дебютирует в режиссуре в 2027 году

По сюжету талантливая, но наивная студентка-танцовщица отправится на поиски вдохновения и обретет не только его, но и любовь в самом неожиданном месте — в нью-йоркском метро. На главную роль утверждена Сторм Рид, известная по роли Джиа в сериале «Эйфория» и Мэг в картине «Излом времени».