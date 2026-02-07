Тейяна Тейлор дебютирует в режиссуре в 2027 году

Тейяна Тейлор — актриса, известная по фильму Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», — дебютирует в режиссуре весной 2027 года. Об этом сообщает Variety.
Производством ее фильма «Get Lite» займется компания Paramount. Премьера в кинотеатрах назначена на 9 апреля 2027 года.
По сюжету талантливая, но наивная студентка-танцовщица отправится на поиски вдохновения и обретет не только его, но и любовь в самом неожиданном месте — в нью-йоркском метро. На главную роль утверждена Сторм Рид, известная по роли Джиа в сериале «Эйфория» и Мэг в картине «Излом времени».
В январе Netflix опубликовал ролик-тизер фильмов и сериалов, которые выйдут на стриминге в 2026 году. Тейяна Тейлор появляется в нем в образе гадалки — и с помощью карт таро она показывает разные миры Netflix: от «Острых козырьков» и «Эмили в Париже» до «Бриджертонов» и One Piece.