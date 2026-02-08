Нурлан Сабуров в соцсетях прокомментировал запрет на въезд в Россию

Комик Нурлан Сабуров сделал первую публикацию в инстаграме* после новости о запрете в России для него на 50 лет.



В сторис он написал, что его юристы «займутся вопросами со всеми компетентными органами». Он добавил, что его путь как стендап-комика начался 15 лет назад в Екатеринбурге и он «благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития». Артист попросил журналистов и блогеров проявить уважение к частной жизни его семьи.



