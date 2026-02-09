«Бабушкина схема» и «СДВГ» стали словами года в профессиональных номинациях «Грамоты.ру»

«Грамота.ру» подвела итоги голосования в профессиональных номинациях ежегодной акции «Слово года». Победителями 2026 года стали слова и выражения, которые, по мнению экспертов, ярче всего отражают ключевые тренды в своих сферах.
В номинации «Экономика и финансы» победило выражение «бабушкина схема», набравшее 44,6% голосов. Этот термин обозначает мошенническую схему, когда аферисты убеждают пожилого человека продать имущество, после чего сделка оспаривается в суде и покупатель остается ни с чем. Второе и третье места заняли слова «утильсбор» (14,3%) и «самозапрет» (11,4%).
В сфере «Информационные технологии» лидером стал «вайбкодинг» (55%) — метод программирования, при котором разработчик формулирует задачу на обычном языке, а искусственный интеллект генерирует нужный код. В тройку лидеров вошли «ИИ-пузырь» (20%) и Max (9%).
В номинации «Психология» победила аббревиатура «СДВГ» (синдром дефицита внимания и гиперактивности), получившая 60% голосов. Организаторы отметили, что интерес к этому термину уверенно растет уже несколько лет. Также в топ-3 вошли «нарциссическая травма» (44%) и «когнитивная гибкость» (20%).
«В языке действуют законы эволюции, и в результате появляется много разных слов — языковых мутаций. В итоге закрепляются и распространяются только самые полезные слова, которые помогают нам осознать и когнитивно переработать значимые изменения реальности», — сказал руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко.