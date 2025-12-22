«Схема Долиной» и «бабушкина схема» войдут в словарь неологизмов 2025 года

«Схема Долиной» и еще четыре словосочетания, порожденные историей с продажей квартиры певицы, войдут в словарь неологизмов 2025 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на руководителя группы словарей новых слов ИЛИ РАН Валерия Ефремова.
История началась с появления летом 2024 года термина «схема Долиной», обозначающего мошеннические операции с недвижимостью. Затем, по мере развития скандала и широкого обсуждения в СМИ, филологи зафиксировали новые понятия: «эффект Долиной» (декабрь 2024-го), «бабушкина схема» (лето 2025-го), «казус Долиной» (осень 2025-го) и «бабушкин вариант» (декабрь 2025-го).
Ефремов отметил, что подобный феномен, когда резонансное событие порождает целый пласт новых слов, которые потом живут самостоятельной жизнью, уже наблюдался в русском языке. Ярким примером он назвал историю с «голой вечеринкой» Анастасии Ивлеевой, после которой в обиход вошли такие выражения, как «головечеринники» или «свитер извинений».
Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рыночной Полине Лурье. Хамовнический районный суд Москвы, а затем и Мосгорсуд встали на сторону Долиной.
Они приняли ее доводы, что она стала жертвой мошенников, под влиянием которых продала квартиру. Общий ущерб с учетом комиссий банков и иных расходов на сделку превысил 317 млн. Когда покупательница попросила Долину освободить квартиру, певица осознала, что пострадала от мошенников.
Судебная тяжба вокруг квартиры Долиной длилась более года. Изначально Хамовнический суд Москвы, а затем апелляционная и кассационная инстанции встали на сторону певицы, признав сделку недействительной.
Но 19 декабря Верховный суд России вынес окончательное решение, отменив предыдущие постановления и признав законным право собственности покупательницы Полины Лурье на спорную квартиру.