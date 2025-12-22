«Схема Долиной» и «бабушкина схема» войдут в словарь неологизмов 2025 года

Сотрудника Елисейского дворца арестовали за кражу фарфора и серебра на 40 тыс. евро
Россияне рассказали, что будут дарить коллегам на Новый год
«Вкусвилл» выпустил лимитированный календарь с запахами каждого месяца
В Московском цирке пройдет музыкальная литургия с участием певицы Сюзанны
В Сальвадоре мужчину приговорили к 1335 годам тюрьмы
В Москве до 2030 года откроют 31 станцию метро
Китай впервые поставил сыр в Россию
Зумеры слушают Iсegergert, а альфы Madk1d — «Звук» назвал главные аудиотренды 2025 года в России
Кумайл Нанджиани считает роль в «Вечных» полезным уроком, несмотря на провал фильма
Никола Коклан и Люк Ньютон в тизере 4-го сезона «Бриджертонов»
Россия и Малайзия планируют запустить прямые авиарейсы в первой половине 2026 года
Ларс Айдингер сыграет злодея Брейниака в новом «Супермене»
Умер актер Джеймс Рэнсон, сыгравший в «Оно-2» и «Прослушке»
Состояние Илона Маска превысило 700 млрд долларов
Умерла автор первого перевода «Хоббита» Толкина на русский язык Наталия Рахманова
В Полярных Зорях в Мурманской области день сегодня продлится 18 минут
Ученые: произнесение ругательств во время тренировки улучшает результаты
Синоптики: январь в Москве будет аномально теплый
Sony запатентовала ИИ для фильтрации контента в видеоиграх
«Андор», «Переходный возраст» и «Чужой: Земля» — лучшие сериалы 2025 года по версии Empire
В январе в Берлине откроется крупная выставка картин и фотографий Дэвида Линча
Синоптики: полноценный снежный покров на следующей неделе в Москве не установится
Премьера «Отец, мать, сестра, брат» Джармуша могла состояться в Каннах, но фильм не взяли на конкурс
Поклонники «Очень странных дел» расшифровали код в Spotify и нашли секретную сцену из 5-го сезона
Golf Wang выпустил коллекцию одежды по фильму «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе
С 1 января в России вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь
27 декабря из Петербурга отправится ретропоезд «Лахта»
В Москве заработали более 250 елочных базаров

«Схема Долиной» и «бабушкина схема» войдут в словарь неологизмов 2025 года

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

«Схема Долиной» и еще четыре словосочетания, порожденные историей с продажей квартиры певицы, войдут в словарь неологизмов 2025 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на руководителя группы словарей новых слов ИЛИ РАН Валерия Ефремова.

История началась с появления летом 2024 года термина «схема Долиной», обозначающего мошеннические операции с недвижимостью. Затем, по мере развития скандала и широкого обсуждения в СМИ, филологи зафиксировали новые понятия: «эффект Долиной» (декабрь 2024-го), «бабушкина схема» (лето 2025-го), «казус Долиной» (осень 2025-го) и «бабушкин вариант» (декабрь 2025-го).

Ефремов отметил, что подобный феномен, когда резонансное событие порождает целый пласт новых слов, которые потом живут самостоятельной жизнью, уже наблюдался в русском языке. Ярким примером он назвал историю с «голой вечеринкой» Анастасии Ивлеевой, после которой в обиход вошли такие выражения, как «головечеринники» или «свитер извинений».

Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рыночной Полине Лурье.  Хамовнический районный суд Москвы, а затем и Мосгорсуд встали на сторону Долиной. 

Они приняли ее доводы, что она стала жертвой мошенников, под влиянием которых продала квартиру.  Общий ущерб с учетом комиссий банков и иных расходов на сделку превысил 317 млн. Когда покупательница попросила Долину освободить квартиру, певица осознала, что пострадала от мошенников.

Судебная тяжба вокруг квартиры Долиной длилась более года. Изначально Хамовнический суд Москвы, а затем апелляционная и кассационная инстанции встали на сторону певицы, признав сделку недействительной.

Но 19 декабря Верховный суд России вынес окончательное решение, отменив предыдущие постановления и признав законным право собственности покупательницы Полины Лурье на спорную квартиру.

Расскажите друзьям