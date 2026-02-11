LEGO дарит набор с пингвинами ко Дню всех влюбленных

Компания LEGO запустила сезонную акцию: при покупке товаров на сумму от 80 долларов покупатели получат в подарок набор «Влюбленные пингвины».
В него входят две фигурки пингвинов, сидящих на подставке в форме сердца. Птицы выбраны неслучайно — они символизируют верность, так как создают пары на всю жизнь.
Крылья и головы пингвинов подвижны. В комплект входят камешек и рыбка, которые птицы дарят друг другу. Набор состоит из 278 деталей, а собранная модель имеет высоту более 14 сантиметров при ширине и глубине по 10 сантиметров.
Недавно LEGO анонсировала набор «Плавающие морские выдры». Он поступит в продажу 1 марта, цена — 119,99 доллара.
Конструктор состоит из 1234 деталей и позволяет собрать композицию размером около 8 сантиметров в высоту и 30 сантиметров в длину. Сцена изображает морскую выдру-маму, которая плывет на спине, удерживая на животе своего детеныша.