В Перми отменили «Трезвую пробежку» в честь Дня защитника Отечества из‑за недостатка участников

Афиша Daily
Фото: «Трезвая Пермь Актив»/VK

В Перми объявили об отмене акции «Трезвая пробежка», запланированной на 23 февраля. Активисты общественной организации «Трезвая Пермь» написали в соцсетях, что мероприятие не состоится из-за низкой регистрационной активности и нехватки участников.

«Трезвые пробежки» в Перми регулярно проходят с 2012 года, перерыв был только во время пандемии. Спортивно-оздоровительные забеги организовывают раз в 2–3 месяца несколько раз в год накануне праздничных дат: Нового года, Дня защитника Отечества, Дня Победы, Дня города, Дня России, Дня трезвости 11 сентября и Дня народного единства. 

Иногда бывают исключения в юбилейные и памятные даты. Участники бегают как в центре города, так и других местах (например, по экотропе Черняевского леса), при этом для них никогда не перекрывают улицы.

«Конечно, мы могли бы привлечь новых людей с помощью рекламы, но нам важна вовлеченность наших соратников, которые уже давно с нами, участвуют не только в пробежках, но и в различных других активностях. Грядущие пробежки не будут прекращены или остановлены, это тот редкий случай, когда у людей действительно не получается принять участие, по разным причинам. Хотим, чтобы вы знали: мы делаем это не только для души, но и для привлечения внимания к одной из главных проблем нашей страны!», — говорится в сообщении.

Недавно Минздрав подсчитал, что в Пермском крае потребление алкоголя за год сократилось на 28,3% — с 12 до 8,61 литра. Местные жители стали меньше пить с января 2025 по январь 2026 года.

