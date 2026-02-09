ВАДА проверит, вводят ли прыгуны с трамплина гиалуроновую кислоту в пенис для улучшения результата
Эмма Робертс снимется в новом хорроре от создателей «Обезьяны» и «Дома ада»
Россиянам напомнили о штрафах до 400 тыс. рублей за нарушение правил сжигания чучела Масленицы
В Хабаровском крае нашли тигренка-сироту
Учительница покоряет скейтборд в трейлере «Своей в доску»
В День всех влюбленных в Москве ожидаются осадки и гололед
Фильм «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе стал самым кассовым в истории студии A24
Петербургский суд заочно арестовал рэпера Оксимирона* на два месяца
Школа дизайна НИУ ВШЭ объявляет open call для фестиваля типографики
Сет Роген посвятил награду Гильдии режиссеров покойной актрисе Кэтрин О’Харе
«Сбер» наградил 100-миллионного участника «СберСпасибо»
Green Day открыли юбилейный Супербоул поп-панк-попурри
Чемпионы проведут для жителей Москвы открытые мастер-классы по фигурному катанию
Пол Томас Андерсон получил главную награду Премии Гильдии режиссеров США
Третьяковский проезд в центре Москвы украсили ко Дню святого Валентина
Нурлан Сабуров в соцсетях прокомментировал запрет на въезд в Россию
«Горничная» собрала миллиард рублей за месяц российского проката
В подмосковном Реутове ввели карантин из‑за бешенства
Подмосковному Долгопрудному присвоили статус наукограда
Домовые чаты в Max станут обязательными с 1 сентября
«Птицемат»: в Польше открылся пункт помощи птицам, похожий на камеру хранения
В Госдуме предложили заменить День святого Валентина на День плюшевой игрушки
Гусли признали национальным музыкальным инструментом России
Опрос: каждый четвертый россиянин интересуется Олимпийскими играми в Италии
В палатах купца Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной нашли серебряные монеты XVI–XVII веков
Хоррор «Глиноликий» выйдет 23 октября
Джонатан Нолан назвал «Одиссею» брата грандиозным достижением
Умер прапраправнук Александра Пушкина Вячеслав Гуцко

Потребление алкоголя в России за год больше всего сократилось в Перми, Иркутске и Кирове

Фото: Giovanna Gomes/Unsplash

Минздрав подсчитал, в каких российских регионах за год — с января 2025 по январь 2026 года — потребление алкоголя сократилось на 3 и более литров этанола в расчете на душу населения. Об этом сообщает ТАСС.

В Иркутской области потребление сократилось почти на треть — с 10,26 литра этанола на человека до 7,15 литра. В Пермском крае показатель уменьшился на 28,3%: с 12 литров до 8,61 литра. В Кировской области потребление снизилось с 14,13 литра до 11,12 литра.

Наибольшее снижение в процентном отношении отмечено в Чеченской Республике — на 157%. Однако в абсолютных цифрах это снижение с 0,18 литра этанола на человека до 0,07 литра.

Наибольший рост потребления алкоголя присущ Воронежской области (на 17%, до 8,88 л этанола на человека), Чукотскому автономному округу (на 16,8%, до 14,24 литра), Ингушетии (на 14,5%, до 0,63 литра).

