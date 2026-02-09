Потребление алкоголя в России за год больше всего сократилось в Перми, Иркутске и Кирове

Минздрав подсчитал, в каких российских регионах за год — с января 2025 по январь 2026 года — потребление алкоголя сократилось на 3 и более литров этанола в расчете на душу населения. Об этом сообщает ТАСС.
В Иркутской области потребление сократилось почти на треть — с 10,26 литра этанола на человека до 7,15 литра. В Пермском крае показатель уменьшился на 28,3%: с 12 литров до 8,61 литра. В Кировской области потребление снизилось с 14,13 литра до 11,12 литра.
Наибольшее снижение в процентном отношении отмечено в Чеченской Республике — на 157%. Однако в абсолютных цифрах это снижение с 0,18 литра этанола на человека до 0,07 литра.
Наибольший рост потребления алкоголя присущ Воронежской области (на 17%, до 8,88 л этанола на человека), Чукотскому автономному округу (на 16,8%, до 14,24 литра), Ингушетии (на 14,5%, до 0,63 литра).