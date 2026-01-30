Продажи пива в России сократились на 16,7%

Январь стал самым снежным в Москве за 203 года
Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

В 2025 году в России было продано 607,06 млн дал пива ― на 16,7% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля. 

Спрос на пивные напитки снизился не так сильно ― на 8,3%, до 95,5 млн дал. Категория сидра, пуаре и медовухи показала рост на 5%, до 13,06 млн дал.

Пиво остается самым востребованным алкоголем в России. Согласно данным «Нильсен», в январе-октябре 2025-го на его долю пришлось 44,7% от денежных продаж в сегменте.  

В прошлом году продажи пенного напитка сокращались почти весь год, в том числе из-за холодного лета. Главной причиной негативной динамики участники рынка называют подорожание акцизов. Для пива крепостью от 0,5 до 8,6% ставку повысили на 11% в начале 2025 года и еще на 10% ― в январе 2026-го. Сейчас она составляет 33 рубля за 1 литр. 

Средняя стоимость пива, по данным Росстата на декабрь, составила 202,1 рубля за литр. Это на 21,1% больше, чем год назад. 

Помимо подорожания напитка, свою роль сыграли и новые ограничения на его продажу в ряде регионов. К примеру, в Вологодской области продажу пива ограничили лишь двумя часами в будни ― с 12.00 до 14.00, а в выходные ― с 8.00 до 23.00. 

Как отмечает «Коммерсант», падение продаж негативно сказывается на производителях, они не только сокращают объемы производства, но и пересматривают инвестиционные программы и активы. 

