В Москве запустили курс по ИИ для пятиклассников

Фото: Growtika/Unsplash

В Москве ввели курс по искусственному интеллекту для учеников пятого класса. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Цель программы — научить школьников работать с ИИ и обучить их основам цифровой грамотности. «Эти занятия позволят ребятам познакомиться с технологиями, которые становятся все более востребованными», — говорится в сообщении Собянина.

По его словам, на уроках уделят много внимания практике. Каждый ученик сразу попробует работать с нейросетями. 

Педагоги в Москве сейчас тоже обучаются ИИ для решения повседневных и образовательных задач. Специальную подготовку прошли уже 1,7 тысячи учителей, познакомившись с современными инструментами — от генерации домашних заданий до создания обучающих видео для уроков. 

