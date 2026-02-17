Россияне рассказали, какой у них любимый рецепт блинов

«Дзен» и «Никола-Ленивец» выяснили у россиян, какой рецепт приготовления блинов у них любимый. Результаты опроса есть у «Афиши Daily».
Самыми популярными оказались тонкие кружевные блины, которые выбирают 27% респондентов. Такой способ приготовления предпочитают в Москве (43%), Екатеринбурге (33%), Казани (29%) и Новосибирске (29%).
На втором месте — заварные блины на кипятке (16%), они особенно популярны в Челябинской области (22%). На третьем месте ― воздушные панкейки (15%).
Топ лучших начинок возглавил творог (49%), который чаще всего выбирают жители Новосибирска и Казани. На втором месте — фарш (27%), который лидирует у опрошенных из Красноярска, Челябинска и Петербурга. Замыкает тройку начинок икра (24%).
Среди топингов первое место у сметаны (30%), которую особенно любят жители Москвы, Уфы и Новосибирска. За ней следуют варенье (18%) и сгущенка (15%).
Россияне также отметили традиционные блины народов России. В топ-3 таких вариантов блюда вошли татарские блины на катыке, тэбикмэк из манки и мордовские пачат с пшенной крупой. А в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге выделяли кубанские блины из картофельной муки.
Опрос проводился методом онлайн-панели в феврале 2026 года. В нем приняли участие 1247 респондентов из разных регионов России.
Недавно «2ГИС» изучил цены на блины в российских городах-миллионниках и выяснил, сколько порций можно купить на среднюю зарплату. Лидером рейтинга стал Красноярск с 729 блинами, за ним Казань (669) и Москва (590). В среднем по городам-миллионникам на одну зарплату можно позволить себе 455 блинов.