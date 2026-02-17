Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
Умер автор песен «Like a Virgin», «True Colors» и «I’ll Stand by You» Билли Стейнберг
Маккенна Грейс сыграет Дафну в новом сериале по «Скуби-Ду»
Тайра Бэнкс извинилась за то, что не защитила участниц «Топ-модели по-американски» от абьюза
Джейкоб Элорди рассказал, что держится в стороне от социальных сетей
В России изменят название среднего профессионального образования
Россияне тратят на еду почти 40% своих доходов
Шайю ЛаБафа арестовали в Новом Орлеане из‑за драки на карнавале
Уолтон Гоггинс и Хлоя Грейс Морец снимутся в экшн-комедии «Мистер»
Ремарк, Корелли и Лондон — самые популярные зарубежные авторы в России
Ганвеста обвинили в пропаганде употребления наркотических веществ
Умер писатель Дмитрий Бавильский
Перформансы, мэппинг и диджей-сеты: в Казани пройдет Международный фестиваль медиаискусства НУР
В США из канализации выловили 185-килограммового ламантина
Минфин: россияне тратят у букмекеров около 2 триллионов рублей в год
Михаил Ефремов возвращается в кино и снимется в сериале
Аудитория теневого проката в России сократилась на 40%
Педро Паскаль в новом трейлере «Мандалорца и Грогу»
В Москве пройдет Неделя керлинга
Начались съемки «Маски Красной смерти» с Майки Мэдисон
В МВД предложили проверять водителей на наркотики по слюне
В программу российских школ добавят «служение»
Синоптик перечислил регионы с гигантскими сугробами в стране
Непалец четырежды за 15 дней взошел на Эверест и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Okko раскрыл дату премьеры драмы «На льду»
«Хлебозавод» отметит Масленицу фольклорным концертом, детскими мастерскими и семейным спектаклем
На Воробьевых горах пройдет масштабная игра в снежки
«20–40 минут в день хватит»: в РАН рассказали, сколько можно сидеть в интернете

Россияне рассказали, какой у них любимый рецепт блинов

Афиша Daily
Фото: Urfa Sahi/Unsplash

«Дзен» и «Никола-Ленивец» выяснили у россиян, какой рецепт приготовления блинов у них любимый. Результаты опроса есть у «Афиши Daily».

Самыми популярными оказались тонкие кружевные блины, которые выбирают 27% респондентов. Такой способ приготовления предпочитают в Москве (43%), Екатеринбурге (33%), Казани (29%) и Новосибирске (29%).

На втором месте — заварные блины на кипятке (16%), они особенно популярны в Челябинской области (22%). На третьем месте ― воздушные панкейки (15%). 

Топ лучших начинок возглавил творог (49%), который чаще всего выбирают жители Новосибирска и Казани. На втором месте — фарш (27%), который лидирует у опрошенных из Красноярска, Челябинска и Петербурга. Замыкает тройку начинок икра (24%).

Среди топингов первое место у сметаны (30%), которую особенно любят жители Москвы, Уфы и Новосибирска. За ней следуют варенье (18%) и сгущенка (15%). 

Россияне также отметили традиционные блины народов России. В топ-3 таких вариантов блюда вошли татарские блины на катыке, тэбикмэк из манки и мордовские пачат с пшенной крупой. А в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге выделяли кубанские блины из картофельной муки.

Опрос проводился методом онлайн-панели в феврале 2026 года. В нем приняли участие 1247 респондентов из разных регионов России. 

Недавно «2ГИС» изучил цены на блины в российских городах-миллионниках и выяснил, сколько порций можно купить на среднюю зарплату. Лидером рейтинга стал Красноярск с 729 блинами, за ним Казань (669) и Москва (590). В среднем по городам-миллионникам на одну зарплату можно позволить себе 455 блинов.

