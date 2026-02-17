«2ГИС» подсчитал индекс блина. Красноярцы могут позволить себе 729 штук

2ГИС проанализировал к Масленице стоимость блинов в российских городах-миллионниках и выяснил, где на среднюю зарплату можно купить больше всего этого угощения.
Лидером рейтинга стал Красноярск — 729 блинов, за ним следуют Казань (669) и Москва (590). В среднем по городам-миллионникам на одну зарплату можно позволить себе 455 блинов.
Самые доступные сладкие блины (со сгущенкой, медом или джемом) можно купить в Казани (140 рублей), Красноярске (144 рубля) и Волгограде (150 рублей). Дороже всего угощение обойдется в Москве (294 рубля), Петербурге (291 рубль) и Перми (251 рубль). Средняя цена по всем миллионникам составила 200 рублей за блин.
По данным 2ГИС, в Масленицу спрос на блинные взлетает. Количество поисковых запросов в сервисе увеличивается в 7 раз по сравнению со среднегодовым показателем, а в воскресенье — в 9 раз. Чаще всего блины ищут в Новосибирске, Екатеринбурге и Красноярске.
Больше всего заведений, где блины — это главное блюдо, в Ростове-на-Дону (7,4% от всех точек общепита). В топе также Волгоград (5,2%) и Новосибирск (2,6%). В Москве основные «блинные» районы — Тверской и Басманный (по 9 заведений), в Петербурге — Приморский (15), Центральный (14) и Московский с Калининским (по 12).