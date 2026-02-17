Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
Умер автор песен «Like a Virgin», «True Colors» и «I’ll Stand by You» Билли Стейнберг
Маккенна Грейс сыграет Дафну в новом сериале по «Скуби-Ду»
Тайра Бэнкс извинилась за то, что не защитила участниц «Топ-модели по-американски» от абьюза
Джейкоб Элорди рассказал, что держится в стороне от социальных сетей
В России изменят название среднего профессионального образования
Россияне тратят на еду почти 40% своих доходов
Шайю ЛаБафа арестовали в Новом Орлеане из‑за драки на карнавале
Уолтон Гоггинс и Хлоя Грейс Морец снимутся в экшн-комедии «Мистер»
Ремарк, Корелли и Лондон — самые популярные зарубежные авторы в России
Ганвеста обвинили в пропаганде употребления наркотических веществ
Умер писатель Дмитрий Бавильский
Перформансы, мэппинг и диджей-сеты: в Казани пройдет Международный фестиваль медиаискусства НУР
В США из канализации выловили 185-килограммового ламантина
Минфин: россияне тратят у букмекеров около 2 триллионов рублей в год
Михаил Ефремов возвращается в кино и снимется в сериале
Россияне рассказали, какой у них любимый рецепт блинов
Аудитория теневого проката в России сократилась на 40%
Педро Паскаль в новом трейлере «Мандалорца и Грогу»
В Москве пройдет Неделя керлинга
Начались съемки «Маски Красной смерти» с Майки Мэдисон
В МВД предложили проверять водителей на наркотики по слюне
В программу российских школ добавят «служение»
Синоптик перечислил регионы с гигантскими сугробами в стране
Непалец четырежды за 15 дней взошел на Эверест и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Okko раскрыл дату премьеры драмы «На льду»
«Хлебозавод» отметит Масленицу фольклорным концертом, детскими мастерскими и семейным спектаклем
На Воробьевых горах пройдет масштабная игра в снежки

«2ГИС» подсчитал индекс блина. Красноярцы могут позволить себе 729 штук

Афиша Daily
Фото: M Draa/Unsplash

2ГИС проанализировал к Масленице стоимость блинов в российских городах-миллионниках и выяснил, где на среднюю зарплату можно купить больше всего этого угощения.

Лидером рейтинга стал Красноярск — 729 блинов, за ним следуют Казань (669) и Москва (590). В среднем по городам-миллионникам на одну зарплату можно позволить себе 455 блинов.

Самые доступные сладкие блины (со сгущенкой, медом или джемом) можно купить в Казани (140 рублей), Красноярске (144 рубля) и Волгограде (150 рублей). Дороже всего угощение обойдется в Москве (294 рубля), Петербурге (291 рубль) и Перми (251 рубль). Средняя цена по всем миллионникам составила 200 рублей за блин.

По данным 2ГИС, в Масленицу спрос на блинные взлетает. Количество поисковых запросов в сервисе увеличивается в 7 раз по сравнению со среднегодовым показателем, а в воскресенье — в 9 раз. Чаще всего блины ищут в Новосибирске, Екатеринбурге и Красноярске.

Больше всего заведений, где блины — это главное блюдо, в Ростове-на-Дону (7,4% от всех точек общепита). В топе также Волгоград (5,2%) и Новосибирск (2,6%). В Москве основные «блинные» районы — Тверской и Басманный (по 9 заведений), в Петербурге — Приморский (15), Центральный (14) и Московский с Калининским (по 12).

Расскажите друзьям