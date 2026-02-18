Россиянки считают компьютерные игры, блогинг и охоту красными флагами среди мужских увлечений

Выяснилось, что совпадение в интересах ценит большинство женщин, но по-разному. Для 67% это важный плюс, который делает отношения легче и интереснее. Однако почти каждая третья (25%) уверена: без общих увлечений у пары просто нет шансов. И лишь 7% считают, что совпадать совсем не обязательно — главное, чтобы у каждого было свое пространство.