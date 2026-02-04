29% мужчин готовы съехаться с девушкой после первого свидания

Для 44% мужчин переезд, прежде всего, проверка отношений в бытовых условиях, в то время как для женщин (39%) — в первую очередь эмоциональный шаг, связанный с любовью и близостью. При этом женщины чаще рассматривают переезд как движение к общему будущему (29%) или рассчитывают на заботу и поддержку (20%), тогда как для части мужчин (11%) важен бытовой комфорт, а для некоторых (6%) — рациональное разделение расходов.