Российский университет правосудия запустит магистратуру по праву криптовалют

Российский государственный университет правосудия имени В.М.Лебедева (РГУП) планирует открыть магистратуру по направлению «Право виртуальных активов». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на нового ректора вуза Ольгу Тисен.
«Сегодня в России фактически отсутствуют системные программы, готовящие юристов к работе с цифровыми активами, криптовалютами, виртуальными объектами в гражданском и уголовном обороте», — сказала Тисен. Она отметила, что судебная практика уже сталкивается с такими спорами.
Сроки запуска программы неизвестны. Главной задачей на посту ректора Тисен назвала трансформацию университета в ведущий центр инновационного юридического знания. Университет планирует также усилить подготовку по направлениям, связанным с противодействием преступлениям с использованием информационных технологий.
