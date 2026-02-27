Большинство россиян заводят кошек по эмоциональным причинам и только 5% ― для ловли мышей

«Как правило, будущие владельцы с энтузиазмом относятся к идее завести котенка, но не всегда успевают подготовиться, подумать об уходе и питании нового члена семьи. Например, котенку в новом доме желательно выделить безопасное и уединенное пространство, где не будет проводов, опасных растений, мелких и хрупких предметов. Не забывайте и про специальные кошачьи игрушки – ведь малыши обычно очень энергичны и активны. А для питания, конечно, лучше выбирать специальные корма для котят, в которых содержатся все необходимые элементы для роста и развития», ― отметила эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.