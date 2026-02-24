Исследование: кошки эмоционально не привязаны к хозяевам

Кошки не проявляют особой привязанности к хозяевам, показало исследование ученых из Будапештского университета. Основными выводами их работы поделилась The Independent.
В исследовании приняли участие 15 «терапевтических» кошек, а также 13 обычных домашних. Первых использовали, чтобы на результаты не повлиял стресс животных от нахождения в незнакомом месте, поскольку «терапевтические» кошки привычны к поездкам. Животных помещали в комнату и наблюдали, как они реагируют на хозяина и на незнакомого человека.
Выяснилось, что «терапевтические» кошки были одинаково дружелюбны и к незнакомцу, и к владельцу. А домашние кошки почти не демонстрировали заметной реакции ни на хозяина, ни на незнакомца (при это предыдущее исследование показало, что кошки умеют отличать владельцев по запаху).
Ученые не обнаружили «никаких признаков привязанности к хозяину ни в одной из групп», даже у «крайне дружелюбных и общительных кошек». Авторы исследования пришли к выводу, что кошкам не нужно формировать «связь с человеком, основанную на зависимости».
«Кошки выстроили успешное сосуществование с людьми, которое приносит взаимную выгоду (в том числе эмоциональную) обеим сторонам. Однако собаки пришли к этому в ходе одомашнивания, став зависимыми от человека (асимметричные отношения), а кошки остались от нас независимыми (они и сами по себе эффективные хищники). Поэтому для кошек классическая привязанность к владельцу биологически не имеет смысла: они живут рядом с хозяином как „равные“», ― отметил руководитель исследования доктор Петер Понграц.
Ранее такой же тест провели на собаках ― и выяснили, что у них с владельцем формируется сильно выраженная зависимая модель отношений, похожая на связь ребенок — родитель. К признакам привязанности относится, к примеру, стремление держаться рядом с хозяином на расстоянии до метра, наблюдать за ним и играть с ним, когда тот машет игрушкой.