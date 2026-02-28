Аренда в Москве за 5 лет подорожала на 35%

Квадратный метр в новостройках за тот же период подскочил с 190–200 тыс. до 508 тыс. рублей — рост более чем в 2,5 раза. На вторичном рынке квадратный метр подорожал с 300 тыс. до 493 тыс. рублей — прирост 60–70%.