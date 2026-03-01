Стример купил дом из сериала «Во все тяжкие» за 1,3 млн долларов

В январе 2025 года владелица недвижимости хотела продать дом за 4 млн долларов, что более чем в десять раз превышало его рыночную оценку в районе 350 тыс. Такой ценник она установила по совету риелторов, рассчитывавших на интерес коллекционеров или инвесторов, которые могли бы превратить культовую локацию в музей. Однако эти планы разбились о строгие правила зонирования жилого района, запрещающие коммерческую деятельность.