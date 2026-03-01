Москвич содержал на участке медведей, львов и леопарда в ужасных условиях

Житель Новый Москвы содержал на своем участке бурых медведей, африканских львов и леопарда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Сотрудники ведомства организовали проверку по факту содержания диких животных на территории частного дома в СНТ «Круиз» у деревни Дудкино. Выяснилось, что хищники, включенные в конвенцию СИТЕС, жили в тесных вольерах без надлежащего ухода и ветеринарной помощи. Часть животных изъяли, а часть передали «на ответственное хранение», в том числе и в Московский зоопарк.
В отношении владельца возбудили дело по ст. 8.35 КоАП РФ (причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, занесенных в Красную книгу). Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК РФ).