Москвич содержал на участке медведей, львов и леопарда в ужасных условиях

Сотрудники ведомства организовали проверку по факту содержания диких животных на территории частного дома в СНТ «Круиз» у деревни Дудкино. Выяснилось, что хищники, включенные в конвенцию СИТЕС, жили в тесных вольерах без надлежащего ухода и ветеринарной помощи. Часть животных изъяли, а часть передали «на ответственное хранение», в том числе и в Московский зоопарк.