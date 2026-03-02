Московская область побила температурный рекорд для 1 марта

«Крик-7» собрал 97 млн долларов за первый уик-энд — это рекорд для франшизы
Афиша Daily
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

1 марта столбики термометров в Коломне (Московская область) поднялись до +5,9 градуса — так город побил рекорд тепла для первого дня весны, сообщил синоптик Михаил Леус. Этот результат на 0,2 градуса выше предыдущего максимума, установленного в 2020 году.

Коломна — не единственный претендент на рекорд. Аномальное тепло затронуло и соседние области: в Псковской, Смоленской, Калужской и Тульской областях также обновились исторические максимумы.

Абсолютными лидерами по теплу стали Смоленск и Великие Луки, где воздух прогрелся до +11,6 градуса. Для Смоленска этот результат на 6,5 градуса выше предыдущего, для Великих Лук — на 2,9 градуса.

В самой Москве первый день марта стал самым теплым с начала года — на ВДНХ зафиксировали +4,9 градуса.

Таяние снега в столице началось еще в последние числа февраля, но полностью покров сойдет только к 5–10 апреля. Как сообщил Евгений Тишковец, снег превратится примерно в 5 млн кубических метров воды. Это сопоставимо с объемом воды, покрывающим 700 футбольных полей слоем в метр, составляет одну десятую часть озера Селигер или равноценно 70 годам непрерывного приема душа.

После кратковременной оттепели в первые дни марта в столицу вернется похолодание. Уже 3 марта ожидается от –1 до –4 градусов, а к 4 марта ночная температура может опуститься до –10.

