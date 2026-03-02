Московская область побила температурный рекорд для 1 марта

Таяние снега в столице началось еще в последние числа февраля, но полностью покров сойдет только к 5–10 апреля. Как сообщил Евгений Тишковец, снег превратится примерно в 5 млн кубических метров воды. Это сопоставимо с объемом воды, покрывающим 700 футбольных полей слоем в метр, составляет одну десятую часть озера Селигер или равноценно 70 годам непрерывного приема душа.