Алименты вырастут в несколько раз: с 1 марта меняется формула расчета
В России появится новый ГОСТ на пиво
В Японии создали первого робота-буддиста
Папа Лев XIV предостерег священников от использования ИИ при подготовке проповедей
Звезда «Клиники» Зак Брафф 25 лет назад шесть раз проходил прослушивание на роль в сериале
«Семерка» признана самой распространенной машиной в России
Власти Нью-Йорка подали в суд на Valve из‑за лутбоксов в CS2 и Dota 2
Николас Кейдж в новом тизере «Паука-Нуара»
Кристина Эпплгейт почти не встает с постели из‑за рассеянного склероза
Москвичей предупредили о появлении пьяных свиристелей
Новый мистический сериал «The Boroughs» братьев Даффер выйдет в мае
Oasis, Пинк и Wu-Tang Clan вошли в список номинантов на попадание в Зал славы рок-н-ролла
Собаку научили вайб-кодить игры. Она «создала» несколько аркад с помощью ИИ-ассистента Claude
Зумеры и альфа устали от супергероев на экране. Они хотят видеть любящих отцов и наставников
Умер актер Владимир Довжик, сыгравший в «Бригаде» и «Интернах»
Пак Чхан Ук возглавит жюри Каннского кинофестиваля 2026 года
Создатели «Задорных друзей» объявили о завершении сериала после третьего сезона
Давид Сандберг снимет хоррор «Маленький кусочек ада»
Ученые считают, что тираннозавры бегали быстрее Усейна Болта
Дэвид Ойелоуо освобождается после семи лет одиночного заключения в трейлере «Ньюборна»
Эмма Робертс сыграет в новой версии «Войны невест»
В Японии открыли вид муравьев, которые живут без самцов
Кристиан Бейл и Леонардо Ди Каприо снимутся в сиквеле «Схватки»
Вышел новый трейлер фильма «Мортал Комбат-2»
59% россиян перепроверяют новости в нескольких источниках
Ума Турман появилась в трейлере фильма «Pretty Lethal»
Сериал «Индустрия» продлен на пятый сезон. Он станет последним
В британском зоопарке усыпили капибару и тапира в один день, «чтобы ни один не остался одинок»

В Москве в феврале — марте ожидается мощное половодье

Афиша Daily
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Из-за рекордно высоких сугробов столицу ждет активное и опасное половодье, предупреждает синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец. Медленное таяние снега начнется уже 27 февраля, а полностью он сойдет к 5–10 апреля.

Из-за осенней переувлажненности почвы земля не сможет быстро впитать всю влагу. Снег превратится примерно в 5 млн кубических метров воды — это 700 футбольных полей, залитых водой на метр, одна десятая часть озера Селигер или 70 лет непрерывного приема душа.

Весна вступит в свои права не сразу. Синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что метеорологическая весна наступит в Москве лишь во второй половине марта. В конце февраля еще возможен небольшой снег, а столбик термометра будет ниже нуля. В первых числах марта температура ожидается немного выше климатической нормы ― от –2 до +3 градусов.

Накануне заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина говорила, что март начнется с потепления до +4 градусов. «В начале марта ожидается уверенное потепление, температура ночью и днем будет около нуля. Ночью — от –3 до +2 градусов, а днем — от –1 до +4. Небольшие осадки. И это мартовское потепление будет связано уже с атлантическим циклоном, который придет с северо-запада», — отмечала она. 

