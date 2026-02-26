Из-за рекордно высоких сугробов столицу ждет активное и опасное половодье, предупреждает синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец. Медленное таяние снега начнется уже 27 февраля, а полностью он сойдет к 5–10 апреля.
Из-за осенней переувлажненности почвы земля не сможет быстро впитать всю влагу. Снег превратится примерно в 5 млн кубических метров воды — это 700 футбольных полей, залитых водой на метр, одна десятая часть озера Селигер или 70 лет непрерывного приема душа.
Весна вступит в свои права не сразу. Синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что метеорологическая весна наступит в Москве лишь во второй половине марта. В конце февраля еще возможен небольшой снег, а столбик термометра будет ниже нуля. В первых числах марта температура ожидается немного выше климатической нормы ― от –2 до +3 градусов.
Накануне заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина говорила, что март начнется с потепления до +4 градусов. «В начале марта ожидается уверенное потепление, температура ночью и днем будет около нуля. Ночью — от –3 до +2 градусов, а днем — от –1 до +4. Небольшие осадки. И это мартовское потепление будет связано уже с атлантическим циклоном, который придет с северо-запада», — отмечала она.