Синоптик: март в Москве начнется с потепления до +4 градусов

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Весна придет в Москву уже в начале марта. Месяц начнется с потепления до +4 градусов, рассказала РИА «Новости» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

«В начале марта ожидается уверенное потепление, температура ночью и днем будет около нуля. Ночью — от –3 до +2 градусов, а днем — от –1 до +4. Небольшие осадки. И это потепление мартовское будет связано уже с атлантическим циклоном, который придет с северо-запада», — сказала синоптик.

Паршина отметила: если циклон пойдет с запада на восток, то теплая погода сохранится, поскольку «он будет препятствовать проникновению холодного воздуха». «А если он, как мы говорим, будет нырять, то есть с северо-запада на юго-восток, то за собой он затянет более прохладную воздушную массу. Но пока до 2 марта температура будет уверенно повышаться. 1 и 2 марта даже будет выше нормы на 4 градуса», — добавила метеоролог.

По ее словам, потепление в первые дни весны придет не только в Московскую область. Воздух также прогреется в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях и Карелии.

С утра 24 февраля в столице снова идет снег. По прогнозам, он продлится до конца суток. Пешеходов и автомобилистов просят быть предельно внимательными.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд исключил «бурное проявление весны» в Москве в первых числах марта. В это время также возможны небольшие осадки, добавил он.

