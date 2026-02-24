Синоптик: март в Москве начнется с потепления до +4 градусов

Паршина отметила: если циклон пойдет с запада на восток, то теплая погода сохранится, поскольку «он будет препятствовать проникновению холодного воздуха». «А если он, как мы говорим, будет нырять, то есть с северо-запада на юго-восток, то за собой он затянет более прохладную воздушную массу. Но пока до 2 марта температура будет уверенно повышаться. 1 и 2 марта даже будет выше нормы на 4 градуса», — добавила метеоролог.