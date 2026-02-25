Метеорологическая весна в Москве наступит во второй половине марта

Метеорологическая весна, когда среднесуточная температура воздуха будет устойчиво положительной, вероятно, наступит в Москве лишь во второй половине марта. Об этом сообщила RT главная специалистка агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
В ближайшее время погода в Москве будет меняться в лучшую сторону, отметила синоптик. Снежный циклон, который принес ощутимое число осадков, вливается в систему южного циклона.
26–27 февраля еще будет небольшой снег. По ночам температура будет понижаться до -10…-8 градусов, а днем в центре столицы может достигать и 0. Самым холодным будет 26 февраля, когда дневная температура может опуститься до -5…-3 градусов. После этого дневные значения вернутся в пределы -3…-1.
В первых числах марта температура ожидается немного выше климатической нормы ― от -2 до +3 градусов, добавила Позднякова.
Накануне заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина говорила, что март начнется с потепления до +4 градусов. «В начале марта ожидается уверенное потепление, температура ночью и днем будет около нуля. Ночью — от –3 до +2 градусов, а днем — от –1 до +4. Небольшие осадки. И это мартовское потепление будет связано уже с атлантическим циклоном, который придет с северо-запада», — отмечала она.