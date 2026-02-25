Метеорологическая весна в Москве наступит во второй половине марта

26–27 февраля еще будет небольшой снег. По ночам температура будет понижаться до -10…-8 градусов, а днем в центре столицы может достигать и 0. Самым холодным будет 26 февраля, когда дневная температура может опуститься до -5…-3 градусов. После этого дневные значения вернутся в пределы -3…-1.