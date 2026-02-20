По данным Росавиации, во время вчерашнего снегопада аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили 320 рейсов: 160 — на вылет, 160 — на прилет. На запасные аэродромы ушли шесть рейсов. Отменены на прилет и вылет 19 рейсов (в том числе 6 рейсов иностранных авиакомпаний). По данным на 10.00, задержаны на время более двух часов 14 рейсов.