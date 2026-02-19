«Из огня восходит тьма»: вышел тизер третьего сезона «Дома Дракона»
В Москве и Подмосковье 23 февраля потеплеет до +1 градуса

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

23 февраля в Москве и Подмосковье вновь ожидаются температурные качели — после похолодания вновь придет оттепель. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

«Ожидается, что в понедельник температура воздуха в столичном регионе в дневные часы составит от –4 до +1 градуса», — сказали в ведомстве. По данным синоптиков, такая же температура ожидается во вторник и среду, 24 и 25 февраля. 

По прогнозу, оттепель придет на фоне облачной погоды и небольших осадков, а также южного ветра с порывами до 9 метров в секунду. Ночью столбики термометров могут показать от –7 до +2 градусов.

При этом в эти выходные  все еще будет морозно. В субботу, 21 февраля, ночью будет около 10–12 градусов ниже нуля в Москве и до –15 градусов по области. Днем же столбики термометров покажут в столице до –5, а в Подмосковье — до –8 градусов.

«Сохранится небольшой снег, днем — местами, ветер будет дуть юго-западный и западный со скоростью 6–11 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду», — добавил собеседник агентства.

Оттепель придет в столицу после очередного похолодания. 16–22 февраля температура в Москве ночью понизится до –23 градусов, в Московской области — до –25 градусов. При этом 13–15 февраля в Москве установилась плюсовая температура. В 11.00 на метеостанции ВДНХ зафиксировали +0,2 градуса, во Внуково — до +0,5, а в Домодедове воздух прогрелся до +1,2. Предыдущий раз плюсовая температура наблюдалась в городе еще в прошлом году — 27 декабря.

