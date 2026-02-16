Ночью 18 февраля в Москве похолодает до –23 градусов

К середине грядущей недели, 16–22 февраля, температура в Москве понизится до –23 градусов, в Московской области — до –25 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. Днем 18 февраля ожидается температура от –7 до –9 градусов в Москве и от –6 до –11 в области.
До этого, в ночь на 17 февраля, в столице пройдет небольшой снег, а столбики термометров покажут до –15 градусов. На севере Подмосковья возможны заморозки, до –19 градусов.
Похолодание придет на смену оттепели, которая случилась в Москве 13–15 февраля. В 11.00 13 февраля на метеостанции ВДНХ зафиксировали +0,2 градуса, во Внуково — до +0,5, а в Домодедове воздух прогрелся до +1,2. Предыдущий раз плюсовая температура наблюдалась в городе еще в прошлом году — 27 декабря.
В целом январь 2026 года в Москве оказался на два градуса холоднее климатической нормы, сообщил недавно специалист «Фобоса» Михаил Леус. По России первый месяц года оказался холоднее нормы на полградуса.