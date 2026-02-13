Первая в году оттепель наступила в Москве

Дворник из Калининграда стал фэшн-блогером
В России спрос на массаж вырос на 36% в начале февраля
Центробанк снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%
Во время реставрационных работ на Берсеневской набережной нашли костяной свисток и нательный крест
Сандра Хюллер перевоплощается в солдата в трейлере исторической драмы «Роза»
РЖД запускают поезд из Иркутска в Китай
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну до сих пор не признали погибшей
Хилари Дафф анонсировала первый за 11 лет тур
Майкл Б.Джордан рассказал, что экранизация «Четвертого крыла» Ребекки Яррос не будет банальной
Konami выпустила трейлер игры Silent Hill: Townfall, анонсированной еще в 2022 году
Москвичи смогут увидеть «планету любви» 14 февраля
В Перми отменили «Трезвую пробежку» в честь Дня защитника Отечества из‑за недостатка участников
Знаменитый «Хогвартс-экспресс» в Шотландии могут снять с маршрута из‑за финансовых проблем
Россияне выбрали лучшие любовные пары в литературе
Фронтмен Imagine Dragons анонсировал свою первую видеоигру — шутер в стиле 1970-х
Москвичи назвали мордовские блины со сгущенкой фаворитом Масленицы
Saber Interactive показала игру по «Джону Уику» с Киану Ривзом
Французские ученые заплатят 5000 евро тем, кто согласится лежать 10 дней
Нейросеть научилась мату после общения с клиентами компании ЖКХ ― ее пришлось отучать
Привязанность к вайфу работает почти как влюбленность в реальных людей
Николас Кейдж спасает Нью-Йорк в первом тизере-трейлере «Паука-Нуара»
Вышел полноценный трейлер «California Schemin’» — режиссерского дебюта Джеймса МакЭвоя
С 1 марта гостиницы будут обязаны возвращать предоплату при отмене бронирования до дня заезда
В США стала достопримечательностью лампочка, которая горит с 1901 года
Ученые призвали не полагаться на Apple Watch для выявления возможной гипертонии
Таиланд планирует сократить безвизовый срок для туристов из России и еще 92 стран
Pokémon Go удалил покестоп на острове Эпштейна
В Москве открылся визовый центр Японии

Первая в году оттепель наступила в Москве

Афиша Daily
Фото: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»

В Москву пришла первая в этом году оттепель. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. 

К 11.00 на опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра показал +0,2 градуса. Во Внуково температура поднялась до +0,5 градуса, в Домодедово ― до +1,2. 

В последний раз положительная температура фиксировалась в городе 47 дней назад ― 27 декабря. По словам синоптика, оттепель простоит двое суток. 

15 февраля, по прогнозу Гидрометцентра, в Москву придет похолодание, но без сильных морозов. Ожидается от –2 до –7 градусов, снег и северо-западный ветер.

Январь 2026 года в Москве оказался на два градуса холоднее климатической нормы, сообщал недавно специалист «Фобоса» Михаил Леус. В целом по России первый месяц года оказался холоднее нормы на полградуса.

Расскажите друзьям