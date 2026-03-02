Объявлены победители премии Actor Awards

Гильдия киноактеров США объявила лауреатов своей премии Actor Awards, ранее известной как SAG Awards.
Награду за лучший актерский ансамбль получил фильм «Грешники» Райана Куглера. Майкл Б.Джордан, сыгравший в нем братьев-близнецов, победил к категории «Лучшая мужская роль первого плана». Лучшей актрисой первого плана признана Джесси Бакли, сыгравшая в «Хамнете».
«Битва за битвой», которая лидировала по числу номинаций (семь), забрала лишь одну награду ― ее отдали Шону Пенну как лучшему актеру второго плана. За лучшую женскую роль второго плана отметили Эми Мадиган из «Орудий».
В телевизионных категориях лидирует сериал «Киностудия». Он победил в трех номинациях, включая «Лучший комедийный ансамбль». Соавтор сериала Сет Роген признан лучшим актером в комедийном сериале, а его партнерша по площадке ― Кэтрин О’Хара, скончавшаяся в январе этого года, посмертно получила аналогичную награду для актрис.
В категориях для драматических сериалов доминирует «Больница Питт». Он тоже взял три статуэтки, включая награду за лучший ансамбль. Почетную награду за достижения всей жизни вручили Харрисону Форду.
Полный список лауреатов ― ниже.
Кино
- Лучший актерский ансамбль — «Грешники»;
- Лучшая мужская роль — Майкл Б.Джордан, «Грешники»;
- Лучшая женская роль — Джесси Бакли, «Хамнет»;
- Лучшая мужская роль второго плана — Шон Пенн, «Битва за битвой»;
- Лучшая женская роль второго плана — Эми Мадиган, «Орудия»;
- Лучший каскадерский состав — «Миссия невыполнима: Финальная расплата»;
- Почетная награда за достижения — Харрисон Форд.
Телевидение
- Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале — «Больница Питт»;
- Лучшая женская роль в драматическом сериале — Кери Расселл, «Дипломатка»;
- Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Ноа Уайл, «Больница Питт»;
- Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале — «Киностудия»;
- Лучшая женская роль в комедийном сериале — Кэтрин О’Хара, «Киностудия»;
- Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Сет Роген, «Киностудия»;
- Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме — Мишель Уильямс, «Умираю, как хочу секса»;
- Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме — Оуэн Купер, «Переходный возраст»;
- Лучший каскадерский состав — «Одни из нас».