Øneheart выпустил эмбиент-трек «Mistakes», в котором впервые звучит его голос

Øneheart выпустил трек «Mistakes», в котором впервые использует собственный вокал. В поддержку релиза он также опубликовал видеоклип, снятый режиссером Stuk.



«Я очень рад наконец-то поделиться своим первым музыкальным клипом, который мы сняли в канун рождества в Этрете, когда было очень холодно и дул ледяной ветер. Отдельное спасибо невероятной команде за то, что помогли воплотить мою подростковую мечту в реальность!» — написал музыкант в соцсетях.



