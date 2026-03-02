«Крик-7» собрал 97 млн долларов за первый уик-энд — это рекорд для франшизы
Øneheart выпустил эмбиент-трек «Mistakes», в котором впервые звучит его голос

Кадр: Øneheart

Øneheart выпустил трек «Mistakes», в котором впервые использует собственный вокал. В поддержку релиза он также опубликовал видеоклип, снятый режиссером Stuk.

«Я очень рад наконец-то поделиться своим первым музыкальным клипом, который мы сняли в канун рождества в Этрете, когда было очень холодно и дул ледяной ветер. Отдельное спасибо невероятной команде за то, что помогли воплотить мою подростковую мечту в реальность!» — написал музыкант в соцсетях.

 

Источник: Øneheart

Øneheart — музыкальный проект 19-летнего продюсера из России Дмитрия Волынкина, который выпускает минималистичные электронные треки в жанре ambient. Его трек «Snowfall» на Spotify послушали более 1,1 миллиарда раз.

Недавно Twenty One Pilots выпустили сингл «Drag Path». Несмотря на отсутствие песни на стримингах, она стала вирусной в тиктоке. Пользователи использовали ее для ностальгических видео.
 

