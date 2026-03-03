«Соседи по комнате» с Наташей Лионн появятся на Netflix 17 апреля

Жительница Приморья отправила письмо в бутылке ― через полгода его нашли в Японии
РЖД выставили на продажу Рижский вокзал в Москве за 4 млрд рублей
На фоне потепления спрос на резиновые сапоги в Москве вырос в 16 раз
Блокировки Роскомнадзора привели к сокращению медиапотребления россиян
Николь Кидман ради съемок в «Скарпетте» научилась проводить вскрытие тел
Энн Хэтэуэй не выходила из образа Пенелопы на съемках «Одиссеи» — даже во время 3-дневных перерывов
Наташу Ростову в «Войне и мире» Сарика Андреасяна сыграет Полина Гухман
Харрисон Форд прослезился, получая почетную награду Гильдии киноактеров
Marine Serre выпустила платье-пазл с «Моной Лизой» да Винчи
Журналистка «Афиши Daily» прочитает в Москве лекцию о нишевости
В кинотеатре «Октябрь» пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК
Для девятиклассников введут устный экзамен по истории
Россияне ценят обсуждение инфоповодов с друзьями, но перепроверяют все в новостных лентах
«Момент» с Charli XCX не выйдет в российский прокат
Loqiemean, IOWA и Lab с Антоном Беляевым выступят на фестивале Stereoleto
В Австралии начались съемки третьего сезона комедии «Колин из бухгалтерии»
В России составили список книг, которые нужно маркировать из‑за упоминания наркотиков
Apple закрыла «Палм-Рояль» с Кристен Уиг после двух сезонов
У Брюса Кэмпбелла диагностирован рак. Он назвал болезнь «поддающейся лечению», но не «излечимой»
Создатель God of War раскритиковал первый кадр сериала: «Кратос выглядит так, будто гадит в лесу»
«Улица Сезам», «Мальчик с оленьими рогами» и «Опорная команда» стали триумфаторами детской «Эмми»
Тесса Томпсон снимется в триллере «Next Door»
Первый за три года концерт Гарри Стайлза покажут на Netflix
HBO Max и Paramount+ планируют объединить в один стриминговый сервис
СМИ: пиарщица Джима Кэрри уверяет, что премию «Сезар» посетил именно он (а не двойник)
Уровень цифровой грамотности россиян в 2025 году снизился впервые за семь лет
Винс Вон случайно убивает диджея в трейлере экшн-комедии «Майк и Ник и Ник и Элис»
Операторы сделали бесплатными звонки для абонентов из РФ, находящихся в странах Ближнего Востока

«Соседи по комнате» с Наташей Лионн появятся на Netflix 17 апреля

Афиша Daily
Фото: Netflix

Комедийный фильм Netflix «Соседи по комнате» («Roommates») со звездой «Оранжевый — хит сезона» и «Жизни матрешки» Наташей Лионн получил дату релиза — 17 апреля. Стали доступны также первые кадры.

Картину снимет режиссер Чандлер Левак, снявшая «Без ума от кино». Сценарий ленты написали Джимми Фаули и Кира О’Салливан, работавшие в шоу «Saturday Night Live». Продюсером выступил Адам Сэндлер.

В актерский состав вошли Сэди Сэндлер («И не подумай прийти на мою бат-мицву»), Хлоя Ист («Еретик»), Сара Шерман (SNL), Ник Кролл («Большой рот»), Сторм Рид («Одни из нас»), Билли Брайк («Джетт»), Сара Шерман («Разделение»), Эйдан Лангфорд («1985»), Белла Мерфи («Куколка»), Мартин Херлихи («Бегущий человек»), Джош Сегарра («Крик 6») и комик Сара Шерман.

Проект расскажет о наивной и полной надежд студентке-первокурснице Девон (Сэди Сэндлер), которая предлагает уверенной в себе Селесте (Хлоя Ист) стать ее соседкой по комнате в колледже. Зарождающаяся дружба между девушками со временем оборачивается обоюдной пассивной агрессией.

1/3
© Netflix
2/3
© Netflix
3/3
© Netflix

Ранее стало известно, что Наташа Лионн выступит режиссером научно-фантастического фильма «Зловещая долина». Картину создадут с использованием искусственного интеллекта.

Расскажите друзьям