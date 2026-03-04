В России утвержден ГОСТ на услуги маникюра и педикюра

В документе описаны общие требования к картам типовых технологических процессов ногтевого сервиса и описываются этапы их выполнения. Росстандарт также разработал карты для маникюра, педикюра, ухода за кожей кистей и стоп, а также для укрепления, выравнивания, моделирования и коррекции искусственных ногтей, декоративного покрытия и снятия искусственных материалов.